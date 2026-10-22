Hapšenja i istraga

„PALIMO AUTOMOBILE, ULEĆEMO I ČISTIMO SVE“! Petorica osumnjičenih za planiranje nemira u izbornoj noći na saslušanju!

В.Н.

22. 10. 2026. u 11:08

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U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu počelo je saslušanje petočlane grupe koju predvodi narko diler Marko Vein iz Novog Sada, koja je planirala da izaziva nemire u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra.

„ПАЛИМО АУТОМОБИЛЕ, УЛЕЋЕМО И ЧИСТИМО СВЕ“! Петорица осумњичених за планирање немира у изборној ноћи на саслушању!

VJT Beograd

Osumnjičeni su privedeni u VJT u Beogradu gde daju svoje iskaze, nakon čega će se odlučivati o njihovom pritvoru.

Među uhapšenima nema nijednog studenta, kako su to neki mediji juče lažno objavljivali, kaže za našu redakciju dobro obavešteni izvor.

Među uhapšenima je pored Veina, koji ima hrvatski pasoš i jedan bosanski državljanin Dejan Lulić poznat organima bezbednosti kao lice iz kriminogene sredine.

Podsetimo, Vein je u prethodnom periodu, kako sumnjaju nadležni organi, regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

On je planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.

Takođe je najavljivao da će sa svojom ekipom pod “punom ratnom opremom” opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima, i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve”.

U više razgovora je pričao kako će biti krvoprolića i da će biti mrtvih u sukobima, pa je čak pričao i da bi ubo nožem kandidata na listi SNS za poslanika V.Đ, kao i da bi ga ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima.

U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera.

Razgovorajući sa članom grupe, Vein je dogovarao kupovinu optike, navodeći da su “cevi” spremne, a da će u automobilu nositi baklje i noževe.

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