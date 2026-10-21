UDARNA GRUPA NOSAČA AVIONA NA PUTU: Tramp opet steže obruč oko Irana

AMERIČKI Pentagon raspoređuje udarnu grupu nosača aviona "Teodor Ruzvelt" i 13. ekspedicionu jedinicu marinaca na Bliski istok, prenosi "Džeruzalem post", pozivajući se na izveštaj televizije "Foks njuz", kojoj su ovu informaciju potvrdila dva američka zvaničnika.

Foto: U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Eric S. Powell/ Released

Prema navodima "Foks njuza", očekuje se da udarna grupa nosača aviona stigne u region do kraja novembra.

Trinaesta ekspediciona jedinica marinaca prebacuje se u region u sastavu amfibijske grupe koju predvodi brod "Makin Ajland", a koja je prethodno isplovila iz San Dijega.

Još 1. oktobra jedan američki zvaničnik potvrdio je za "Džeruzalem post" da će nosač aviona i jedinica marinaca biti upućeni u zonu odgovornosti Centralne komande Oružanih snaga SAD (CENTKOM).

Rotacija američkih ratnih brodova

U regionu se trenutno nalaze još dva američka nosača aviona – "Džordž H. V. Buš", koji je stigao u aprilu, i "Džordž Vašington", koji je u avgustu zamenio nosač aviona "Abraham Linkoln".

Istovremeno, portal Ju-Es-En-Aj njuz objavio je da "Teodor Ruzvelt" plovi ka zoni odgovornosti CENTKOM-a kako bi zamenio "Džordž Vašington".

U Arapskom moru raspoređena je i amfibijska grupa koju predvodi brod "Bokser", sa 11. ekspedicionom jedinicom marinaca. U njenom sastavu nalaze se i brodovi "Portland" i "Komstok".

Moguće proširenje američkog vojnog prisustva

Dopisnica "Foks njuza" za nacionalnu bezbednost Dženifer Grifin izjavila je da bi novo raspoređivanje moglo značajno da proširi američke vojne sposobnosti u regionu.

Prema njenim navodima, predsednik SAD Donald Tramp navodno razmatra mogućnost intenziviranja udara na Iran nakon međuizbora zakazanih za 3. novembar.

"Džeruzalem post" je još 1. oktobra ocenio da bi ovo raspoređivanje moglo značajno da poveća američke vojne kapacitete za eventualne operacije protiv Irana.

Prema izvorima iz bezbednosnih struktura na koje se poziva izraelski portal "Vala", američka vojska poslednjih nedelja sprovodi planiranu rotaciju ljudstva, dok se u narednim nedeljama očekuje dolazak dodatnih vojnika i letelica u okviru priprema za moguću eskalaciju na Bliskom istoku.

U Izraelu se trenutno nalazi oko 3.000 američkih vojnika, koji su, između ostalog, angažovani na održavanju sistema protivvazdušne odbrane, pilotskim i pomoćnim zadacima, kao i u logističkim i štabnim strukturama.

(RT Balkan)

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