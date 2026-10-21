DANAS SASTANAK PUTINA I VITKOFA: Ušakov otkrio detalje

PREGOVORI ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa biće održani danas pre podne u Sankt Peterburgu, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

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Sastanak će biti održan u Konstantinovskom dvorcu, a Ušakov je naveo da je susret dogovoren pre nekoliko dana i da se sve odvija prema planu.

- Događaj je planiran za danas u prvoj polovini dana - rekao je Ušakov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

On je potvrdio da će sastanku prisustvovati i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, kao i prevodioci.

Ušakov je naveo da je američki izaslanik doputovao u Sankt Peterburg nakon razgovora u Oslu, gde su održane konsultacije o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa, neće doputovati u Rusiju jer se "razboleo i odustao od puta".

Ušakov je potvrdio da će rešavanje ukrajinskog sukoba biti jedna od ključnih tema razgovora Putina i Vitkofa.

- Pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini, naravno, predstavljaju sastavni deo današnjeg programa - rekao je Ušakov.

Govoreći o mogućnosti postizanja dogovora o Ukrajini bez učešća ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Ušakov je rekao da Moskva nije bila u kontaktu sa njim.

- Nismo imali kontakte sa Zelenskim, jer je sve o čemu smo se ranije dogovarali bilo bez njega. Zašto bi sada trebalo da bude drugačije - upitao je Ušakov.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je, međutim, istakao da konačno rešenje sukoba u Ukrajini nije moguće bez učešća predstavnika Kijeva koji bi bio spreman da preuzme odgovornost za postignute dogovore.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je upozorio Kijev na ozbiljne posledice ukoliko ne bude spreman za mirno rešenje sukoba.

Putin je više puta izjavio da je Rusija spremna da što pre okonča neprijateljstva diplomatskim putem, dok je Moskva istovremeno optuživala Kijev da ne pokazuje spremnost za dijalog.

(Tanjug)