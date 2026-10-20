UZBUNA U NATO-u: Ukrajini preti bolno rešenje sukoba

U NATO-u smatraju da su nesuglasice između predsednika SAD i Ukrajine, Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, možda otišle toliko daleko da pomirenje dvojice lidera više neće biti moguće, prenose mediji, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa situacijom.

Foto: Profimedia/Bianca Otero

-Prema rečima izvora upućenog u ovu temu, visoki zvaničnici NATO-a zabrinuti su da odnosi Zelenskog i Trampa neće moći da se normalizuju, što bi moglo da primora Ukrajinu da prihvati bolno rešenje sukoba sa Rusijom, navodi agencija.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute upoznat je sa problemom i pokušava da smanji tenzije kako bi Ukrajina mogla da nastavi da dobija neophodnu podršku i „ostane u stroju“, izjavio je izvor.

Zvaničnici NATO-a takođe su pozvali Kijev da pokuša da smiri tenzije u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

-Ukoliko ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski to ne učini, mogle bi da budu ugrožene i isporuke američkog oružja, koje se uglavnom finansiraju evropskim sredstvima u okviru programa PURL, imajući u vidu Trampovu nepredvidivost, istakao je neimenovani izvor.

Drugi sagovornik agencije naveo je da evropske zemlje nezvaničnim kanalima pokušavaju da reše ovaj problem sa američkom administracijom. Međutim, za sada nema planova da evropska delegacija otputuje u Vašington.

Tramp je u ponedeljak izjavio novinarima da Zelenski verovatno nije pogodan za učešće u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba, dodajući da ukrajinski predsednik ne nastoji da okonča sukob sa Rusijom i da ne preduzima nikakve korake ka rešavanju krize.

sputnikportal.rs

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