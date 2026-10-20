OBJAVLJENI REZULTATI ANKETE: Preživela dve smrtonosne injekcije, a evo šta sada traži američka javnost

TREĆINA Amerikanaca smatra da bi vlada trebalo da pokuša drugi put da pogubi osuđenog kriminalca ako prvi pokušaj pogubljenja ne uspe, kažu rezultati ankete koju je sproveo Rojters i Ipsos nakon neuspele smrtonosne injekcije Kristi Pajk u Tenesiju.

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Četvorodnevna anketa, završena u ponedeljak, pokazala je da 39% ispitanika smatra da bi trebalo da umesto toga vlada dozvoli osuđenicima da služe doživotnu kaznu zatvora nakon neuspelog pogubljenja, dok 26% ​​nije bilo sigurno koji je bolji pristup, prenosi Rojters.

Istraživanje je pokazalo podršku manjinske javnosti za ponovni pokušaj pogubljenja zatvorenika koji prežive pokušaje pogubljenja, pitanje sa kojim se Tenesi sada suočava nakon što je Krista Pajk (50) pre manje od mesec dana preživela dva pokušaja smrtonosne injekcije u Nešvilu.

Osuđena je prebačena u bolnicu u nesvesti nakon pokušaja pogubljenja, u kritičnom stanju i sa teškim povredama ruke nakon što dva šprica kaustičnog barbiturata pentobarbitala nisu uspela da je ubiju, što je druga neuspešna smrtonosna injekcija Tenesija ove godine.

Povratila se svesti tek pet dana kasnije.

Većina zemalja širom sveta, zajedno sa 23 američke države, ukinula je smrtnu kaznu.

One američke države koje još uvek primenjuju smrtnu kaznu poslednjih godina su se borile da nabave lekove za pogubljenje, a neke su razmatrale i druge metode, uključujući streljačke vodove, kako navodi Rojters.

Neznatna većina Amerikanaca (55%) i dalje podržava smrtnu kaznu za ljude osuđene za najteže zločine, što predstavlja pad u odnosu na 63% ispitanika koji su, u anketi Rojtersa i Ipsosa iz 2017. godine, podržavali ovu meru.

Oko 31% ispitanika u poslednjoj anketi reklo je da se protivi smrtnoj kazni, dok 13% ili nije znalo ili nije odgovorilo na pitanje.

Pitanje je ponovo dobilo na značaju jer sudovi razmatraju da li države mogu da izvrše drugi pokušaj pogubljenja nakon neuspelog.

Vrhovni sud SAD je nedavno dozvolio jednoj državi da zakaže drugi datum pogubljenja nakon neuspelog pokušaja.

Kenet Smit, osuđen za ubistvo po narudžbini 1988. godine, preživeo je pokušaj pogubljenja u Alabami 2022. godine nakon što zatvorski službenici nisu uspeli da mu postave intravensku liniju.

Međutim, Alabama je uspela iz drugog pokušaja 2024. godine novom metodom gušenja pomoću azotnog gasa, kaže Rojters.

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