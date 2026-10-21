MEKSIKO NA IVICI PUCANJA: Socijalni bunt pokrenuo uličnu anarhiju

SLIKE koje ovih dana stižu sa ulica Gvadalahare i Meksiko Sitija definitivno su pomerile fokus meksičke javnosti sa visoke politike na pitanja golog preživljavanja.

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Masovni sukobi demonstranata sa policijom u državi Halisko zbog ekološke katastrofe, uz potpunu paralizu ključnih prestoničkih saobraćajnica koju predvode lekari, razbili su iluziju o stabilnosti druge najveće ekonomije Latinske Amerike. Kada građani izlaze na barikade zbog zatrovanih voda, a bolnice grcaju u nestašici lekova, postaje jasno da država više ne ratuje sa kartelima, već sa strpljenjem sopstvenog naroda.

Meksiko već godinama u međunarodnim krugovima pažljivo gradi status regionalnog lidera i moderne industrijske sile u usponu. Međutim, nedavni događaji u dva najveća urbana centra pokazali su da je ta slika samo sjajna glazura koja maskira decenijama zapostavljane socijalne i komunalne probleme. Ono što je počelo kao lokalizovani revolt zbog očajnog stanja javnih usluga, brzo je preraslo u koordinisani krik protiv zastarelog sistema. Ovaj bunt gura novu administraciju predsednice Klaudije Šejnbaum u najveću unutrašnju krizu od početka mandata, dok nasilje na asfaltu potpuno potiskuje priče o ekonomskom čudu.

Kapilarna kriza države Halisko

Ono što se prethodnih dana događalo na ulicama Gvadalahare, drugog po veličini grada u Meksiku, odavno je prevazišlo okvire uobičajenog ekološkog aktivizma. Više od deset hiljada ljudi izašlo je na ulice sa jasnim zajedničkim imeniocem: iz njihovih slavina mesecima teče mutna, tamna voda neprijatnog mirisa. Nezavisna istraživanja vode koja su sproveli sami građani potvrdila su poraznu činjenicu da u većini uzoraka uopšte nema hlora, dok su u pojedinim naseljima pronađeni tragovi teških metala i opasnih bakterija. Nakon što su vlasti zbog suše suspendovale snabdevanje sa brane Las Pintas, čime je kapacitet vodovodne mreže presečen za trećinu, strpljenje građana je definitivno potrošeno.

Prvi talas nezadovoljstva ispred rezidencije guvernera Pabla Lemusa završen je intervencijom policije koja je vodenim topovima i suzavcem razbila skup. Tom prilikom privedeno je 39 osoba, a Državna komisija za ljudska prava odmah je otvorila istragu protiv pripadnika policije zbog prekomerne upotrebe sile prema građanima i novinarima koji su sa lica mesta izveštavali. Drugi masovni skup otkrio je novu, mnogo opasniju dimenziju krize. Iako je većina građana protestovala mirno, na čelo kolone infiltrirale su se maskirane grupe koje su iskoristile trenutak da naprave ozbiljne incidente. Buknula su jedna od glavnih ulaznih vrata Palate Vlade, a Molotovljevim koktelima i jakim petardama oštećeni su ulazi u Državni kongres Haliska i Palatu pravde. Paradoks je potpun kada se uzme u obzir slogan koji i dalje odzvanja Gvadalaharom: „Više vode, manje Svetskog prvenstva“. Građani time direktno prozivaju administraciju koja je uložila ogromna sredstva u sportsku infrastrukturu za protekli Mundijal, dok su cevi koje snabdevaju narod stare decenijama i potpuno neodržavane.

Beli mantili na barikadama prestonice

Dok Gvadalahara vodi bitku za čistu vodu, Meksiko Siti se suočava sa blokadom koju predvode oni od kojih se to najmanje očekuje – lekari i medicinsko osoblje. Hiljade zaposlenih u Meksičkom institutu za socijalno osiguranje, ustanovi koja pokriva više od polovine ukupne meksičke populacije, potpuno su blokirali saobraćaj na ključnoj gradskoj Aveniji Paseo de la Reforma, kao i na prilazima Istorijskom centru.

Ovaj radikalan potez usledio je nakon što su radnici glatko odbili predlog saveznih vlasti o povećanju osnovne plate za svega 2,9 odsto. Sindikati ovu ponudu smatraju kratkovidom s obzirom na inflaciju, ali i zbog činjenice da su uslovi rada u državnim bolnicama postali nepodnošljivi. Medicinski radnici zahtevaju hitnu nabavku lekova i sanitetskog materijala koji hronično nedostaju, veći broj osoblja kako bi se ublažio pritisak na preopterećene klinike, kao i povećanje nacionalnog budžeta za zdravstvo na sedam odsto bruto domaćeg proizvoda. Revolt je dobio i unutrašnju dimenziju, jer besni radnici traže smenu sopstvenog sindikalnog vođstva, optužujući ga za tajne dogovore sa vladom. Situacija je zadobila dramatične obrise kada su demonstranti pokušali da probiju sigurnosne ograde oko Nacionalne palate, sedišta savezne izvršne vlasti, što je dovelo do oštrih fizičkih sukoba i guranja sa policijskim kordonima koji su koristili štitove za odbranu kompleksa. Iako predsednica Klaudija Šejnbaum nastoji da ublaži retoriku i najavljuje pregovore, medicinski sindikati su krenuli sa podizanjem protestnih kampova na ključnim raskrsnicama, najavljujući da neće odustati sve dok se njihovi zahtevi ne ispune.

Otrežnjenje na kraju infrastrukturnih iluzija

Aktuelni nemiri u Meksiku šalju jasnu poruku saveznim i lokalnim vlastima: socijalno strpljenje naroda ima svoje granice, a socijalni mir se ne može kupiti političkim obećanjima i velikim, često glamuroznim projektima modernizacije. Kada građani u jednoj od najvećih ekonomija Latinske Amerike moraju da izlaze na ulice da bi dobili vodu koja ih neće otrovati, i kada lekari moraju da blokiraju glavne državne avenije da bi obezbedili osnovne lekove za svoje pacijente, postaje očigledno da je sistem ušao u fazu ozbiljne strukturalne krize. Predsednica Klaudija Šejnbaum polaže najteži unutrašnji ispit od stupanja na dužnost. Sposobnost njene administracije da brzo preusmeri fokus sa megalomanskih infrastrukturnih projekata na revitalizaciju devastirane komunalne i zdravstvene mreže odrediće da li će se ove krize rešiti kroz institucionalan dijalog ili će Meksiko skliznuti u period dugotrajne nestabilnosti.

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