Svet

"TRAMP ŽELI DA ZELENSKI ŽELI MIR“! Putinov specijalac jednom rečenicom sažeo poruku iz Vašingtona

P. Đurđević

21. 10. 2026. u 08:32

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SPECIJANI predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev komentarisao je danas izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski treba da teži mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini.

ТРАМП ЖЕЛИ ДА ЗЕЛЕНСКИ ЖЕЛИ МИР“! Путинов специјалац једном реченицом сажео поруку из Вашингтона

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Predsednik Tramp želi da Zelenski želi mir - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući video-snimak Trampovog obraćanja.

Tramp je ranije izjavio da Kijev i lično Zelenski moraju da pokažu spremnost za mirno rešavanje sukoba. On je upozorio da bi u suprotnom posledice mogle da budu "veoma loše".

(Tanjug)

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