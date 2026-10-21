"TRAMP ŽELI DA ZELENSKI ŽELI MIR“! Putinov specijalac jednom rečenicom sažeo poruku iz Vašingtona
SPECIJANI predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev komentarisao je danas izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski treba da teži mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini.
- Predsednik Tramp želi da Zelenski želi mir - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući video-snimak Trampovog obraćanja.
Tramp je ranije izjavio da Kijev i lično Zelenski moraju da pokažu spremnost za mirno rešavanje sukoba. On je upozorio da bi u suprotnom posledice mogle da budu "veoma loše".
(Tanjug)
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