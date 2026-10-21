"TRAMP ŽELI DA ZELENSKI ŽELI MIR“! Putinov specijalac jednom rečenicom sažeo poruku iz Vašingtona

SPECIJANI predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev komentarisao je danas izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski treba da teži mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini.

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Predsednik Tramp želi da Zelenski želi mir - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući video-snimak Trampovog obraćanja.

President Trump wants Zelensky to want peace. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 20, 2026

Tramp je ranije izjavio da Kijev i lično Zelenski moraju da pokažu spremnost za mirno rešavanje sukoba. On je upozorio da bi u suprotnom posledice mogle da budu "veoma loše".

(Tanjug)

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