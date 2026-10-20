RAGUŠ U DEBATI NA RTS: Strane ambasade imaju nov projekat za kontrolu Srbije preko Studentske liste

U EMISIJI "Takovska 10" na RTS-u večeras se vodi predizborna debata o položaju Srba u zemljama regiona i odnosu Srbije prema svom narodu izvan njenih granica. Stavove izbornih lista predstavljaju Marina Raguš "Aleksndar Vučić - Ujedinjena Srbija", Đorđe Milićević (SPS), Nemanja Karović "Studentska lista" i Miloš Jovanović "Autentična desnica".

Foto: printskrin RTS

Raguš je ocenila da se političke prilike u Srbiji ne mogu posmatrati odvojeno od širih geopolitičkih procesa.

- Jako je teško govoriti izvan geopolitičkog i geostrateškog konteksta. Pogotovo kada imamo na pameti procese dugog trajanja. Ti procesi dugog trajanja kao što vidite danas dobijaju puni intenzitet. Svaki put kad su izbori u Srbiji i kada je reč o Aleksandru Vučiću koji je nekako uspeo da okupi lidere srpskog naroda u regionu i u dijaspori oko sebe. Svi se nekako uključuju od Zagreba, političkog Sarajeva i dobrim delom Podgorice, da nisko udaraju,lome, ubacuju se razni klipovi zato što postoji jedan i jedini cilj da se Srbija oslabi i vrati u srednji vek. Da Srbija ne bude samostalna i nezavisna i da Srbijom upravljaju strane ambasade, da li kroz NGO, kroz SL, druge organizacije, ali svi su oni na istom poslu.

- Kada vidite ko je sve podržao SL, to je meni frapantno i dobro govori o tome šta je budućnost Srba u matici, regionu i dijaspori. Mi se ne mešamo u unutrašnje poslove nijedne zemlje. To je naš principijelan stav. Poštujemo međunarodno pravo, suverenitet svake zemlje, ali imamo obavezu da vodimo računa o svom narodu.

Raguš ocenjuje da je Studentska lista nastala kao deo širih geopolitičkih procesa.

– Danas ovde kao proizvod toga imamo potpuno novi politički proizvod i imamo klasičan geopolitički inženjering koji se zove „Studentska lista“. Kada vidite ko je „Studentskoj listi“ dao podršku, vidite otprilike kakav je geopolitički kurs.

– Moramo reći da je nacionalni interes Hrvatske da srušimo Vučića sa vlasti i da stanemo na stranu i podržimo ove mlade ljude koji blokiraju i protestuju na ulicama srpskih gradova – citirala je Raguš izjavu koju je pripisala hrvatskoj kandidatkinji. Za mene je to definicija odnosa u regionu i geopolitičke kreacije jednog političkog proizvoda.