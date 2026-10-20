Svet

RAGUŠ U DEBATI NA RTS: Strane ambasade imaju nov projekat za kontrolu Srbije preko Studentske liste

В. Н.

20. 10. 2026. u 22:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U EMISIJI "Takovska 10" na RTS-u večeras se vodi predizborna debata o položaju Srba u zemljama regiona i odnosu Srbije prema svom narodu izvan njenih granica. Stavove izbornih lista predstavljaju Marina Raguš "Aleksndar Vučić - Ujedinjena Srbija", Đorđe Milićević (SPS), Nemanja Karović "Studentska lista" i Miloš Jovanović "Autentična desnica".

РАГУШ У ДЕБАТИ НА РТС: Стране амбасаде имају нов пројекат за контролу Србије преко Студентске листе

Foto: printskrin RTS

Raguš je ocenila da se političke prilike u Srbiji ne mogu posmatrati odvojeno od širih geopolitičkih procesa.

- Jako je teško govoriti izvan geopolitičkog i geostrateškog konteksta. Pogotovo kada imamo na pameti procese dugog trajanja. Ti procesi dugog trajanja kao što vidite danas dobijaju puni intenzitet. Svaki put kad su izbori u Srbiji i kada je reč o Aleksandru Vučiću koji je nekako uspeo da okupi lidere srpskog naroda u regionu i u dijaspori oko sebe. Svi se nekako uključuju od Zagreba, političkog Sarajeva i dobrim delom Podgorice, da nisko udaraju,lome, ubacuju se razni klipovi zato što postoji jedan i jedini cilj da se Srbija oslabi i vrati u srednji vek. Da Srbija ne bude samostalna i nezavisna i da Srbijom upravljaju strane ambasade, da li kroz NGO, kroz SL, druge organizacije, ali svi su oni na istom poslu.

- Kada vidite ko je sve podržao SL, to je meni frapantno i dobro govori o tome šta je budućnost Srba u matici, regionu i dijaspori. Mi se ne mešamo u unutrašnje poslove nijedne zemlje. To je naš principijelan stav. Poštujemo međunarodno pravo, suverenitet svake zemlje, ali imamo obavezu da vodimo računa o svom narodu.

Raguš ocenjuje da je Studentska lista nastala kao deo širih geopolitičkih procesa.

– Danas ovde kao proizvod toga imamo potpuno novi politički proizvod i imamo klasičan geopolitički inženjering koji se zove „Studentska lista“. Kada vidite ko je „Studentskoj listi“ dao podršku, vidite otprilike kakav je geopolitički kurs.

– Moramo reći da je nacionalni interes Hrvatske da srušimo Vučića sa vlasti i da stanemo na stranu i podržimo ove mlade ljude koji blokiraju i protestuju na ulicama srpskih gradova – citirala je Raguš izjavu koju je pripisala hrvatskoj kandidatkinji. Za mene je to definicija odnosa u regionu i geopolitičke kreacije jednog političkog proizvoda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UZBUNA U NATO-u: Ukrajini preti bolno rešenje sukoba
Svet

0 1

UZBUNA U NATO-u: Ukrajini preti bolno rešenje sukoba

U NATO-u smatraju da su nesuglasice između predsednika SAD i Ukrajine, Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, možda otišle toliko daleko da pomirenje dvojice lidera više neće biti moguće, prenose mediji, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa situacijom.

20. 10. 2026. u 22:22

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje