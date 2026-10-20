NOVI DEKRET ĐORĐE MELONI: Nasilno učešće na demonstracijama postaje krivično delo
ITALIJANSKI Savet ministara usvojio je novi dekret - zakon o bezbednosti, posle nedavnih sukoba i pljački u Milanu i drugim gradovima, objavio je italijanski Juronjuz.
Italijanska vlada Đorđe Meloni usvojila je novi bezbednosni dekret kojim se uvodi posebno krivično delo nasilnog učešća na demonstracijama. Učesnicima protesta koji u grupi bacaju kamenice, flaše ili koriste palice preti do pet godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra! Nova pravila obuhvataju i maloletnike starije od 14 godina, dok policija dobija proširena ovlašćenja za hapšenja na osnovu video-snimaka.
Dekretom koji je donela Vlada Italije na čelu sa Đorđom Meloni uvodi se:
- Novo krivično delo, „nasilno učešće u demonstracijama“. Meloni je to objasnila rečima: „Uvodi se novo krivično delo: nasilno učešće u demonstracijama.“ Ko u grupi od pet ili više ljudi na protestu baca kamenje, flaše ili upotrebi palice zaprećeno je do 5 godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra. Kazna je stroža ako je lice maskirano ili ako je nekog povredilo.
- Maloletnici od 14 do 18 godina postaju krivično odgovorni. Uvodi se pretpostavka da su krivično odgovorni, osim ako se ne dokaže suprotno.
- „Odloženi zatečeni čin“. Proširuje se hapšenje bez zaticanja na delu, na osnovu snimaka, za određena postojeća krivična dela kao i za novo KD “učešće na nasilnim demonstracijama”.
- Napadi na policiju na dužnosti gone se po službenoj dužnosti u svim slučajevima.
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