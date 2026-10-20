Svet

NOVI DEKRET ĐORĐE MELONI: Nasilno učešće na demonstracijama postaje krivično delo

V.N.

20. 10. 2026. u 21:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ITALIJANSKI Savet ministara usvojio je novi dekret - zakon o bezbednosti, posle nedavnih sukoba i pljački u Milanu i drugim gradovima, objavio je italijanski Juronjuz.

НОВИ ДЕКРЕТ ЂОРЂЕ МЕЛОНИ: Насилно учешће на демонстрацијама постаје кривично дело

Foto: AP Photo/Francisco Seco

Italijanska vlada Đorđe Meloni usvojila je novi bezbednosni dekret kojim se uvodi posebno krivično delo nasilnog učešća na demonstracijama. Učesnicima protesta koji u grupi bacaju kamenice, flaše ili koriste palice preti do pet godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra! Nova pravila obuhvataju i maloletnike starije od 14 godina, dok policija dobija proširena ovlašćenja za hapšenja na osnovu video-snimaka. 

Dekretom koji je donela Vlada Italije na čelu sa Đorđom Meloni uvodi se:

  • Novo krivično delo, „nasilno učešće u demonstracijama“. Meloni je to objasnila rečima: „Uvodi se novo krivično delo: nasilno učešće u demonstracijama.“ Ko u grupi od pet ili više ljudi na protestu baca kamenje, flaše ili upotrebi palice zaprećeno je do 5 godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra. Kazna je stroža ako je lice maskirano ili ako je nekog povredilo.
  • Maloletnici od 14 do 18 godina postaju krivično odgovorni. Uvodi se pretpostavka da su krivično odgovorni, osim ako se ne dokaže suprotno.
  • „Odloženi zatečeni čin“. Proširuje se hapšenje bez zaticanja na delu, na osnovu snimaka, za određena postojeća krivična dela kao i za novo KD “učešće na nasilnim demonstracijama”.
  • Napadi na policiju na dužnosti gone se po službenoj dužnosti u svim slučajevima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Dve kocke uranijuma otkrile veliku Hitlerovu tajnu
Svet

0 0

Dve kocke uranijuma otkrile veliku Hitlerovu tajnu

NACISTIČKA Nemačka tokom Drugog svetskog rata razvijala je nuklearne tehnologije, a strah da bi Adolf Hitler mogao prvi da dođe do atomske bombe bio je jedan od razloga zbog kojih su Sjedinjene Američke Države pokrenule ogromni tajni projekat njenog razvoja. Ipak, koliko su nemački naučnici zaista bili blizu tog cilja?

19. 10. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HTEO DA DOVUČE ANTARKTIK U PUSTINJU: Plan od 100 miliona – Saudijski princ osmislio neverovatan poduhvat

HTEO DA DOVUČE ANTARKTIK U PUSTINjU: Plan od 100 miliona – Saudijski princ osmislio neverovatan poduhvat