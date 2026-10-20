NOVI DEKRET ĐORĐE MELONI: Nasilno učešće na demonstracijama postaje krivično delo

ITALIJANSKI Savet ministara usvojio je novi dekret - zakon o bezbednosti, posle nedavnih sukoba i pljački u Milanu i drugim gradovima, objavio je italijanski Juronjuz.

Foto: AP Photo/Francisco Seco

Italijanska vlada Đorđe Meloni usvojila je novi bezbednosni dekret kojim se uvodi posebno krivično delo nasilnog učešća na demonstracijama. Učesnicima protesta koji u grupi bacaju kamenice, flaše ili koriste palice preti do pet godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra! Nova pravila obuhvataju i maloletnike starije od 14 godina, dok policija dobija proširena ovlašćenja za hapšenja na osnovu video-snimaka.

Dekretom koji je donela Vlada Italije na čelu sa Đorđom Meloni uvodi se:

Novo krivično delo, „nasilno učešće u demonstracijama“. Meloni je to objasnila rečima: „Uvodi se novo krivično delo: nasilno učešće u demonstracijama.“ Ko u grupi od pet ili više ljudi na protestu baca kamenje, flaše ili upotrebi palice zaprećeno je do 5 godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra. Kazna je stroža ako je lice maskirano ili ako je nekog povredilo.

Maloletnici od 14 do 18 godina postaju krivično odgovorni. Uvodi se pretpostavka da su krivično odgovorni, osim ako se ne dokaže suprotno.

„Odloženi zatečeni čin“. Proširuje se hapšenje bez zaticanja na delu, na osnovu snimaka, za određena postojeća krivična dela kao i za novo KD “učešće na nasilnim demonstracijama”.

Napadi na policiju na dužnosti gone se po službenoj dužnosti u svim slučajevima.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. https://t.co/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026