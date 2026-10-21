POGLEDAJTE SAJ U AKCIJI: Padaju kriminalci koji su hteli da prave nerede u Beogradu na izborni dan (VIDEO)

U SPEKTAKULARNOJ akciji koju je izvela Specijalna antiteroristička jedinica u Novom Sadu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein.

Foto: Printskrin

Vein je, kako se sumnja, u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

Planirao je da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri".

U videu koji sledi pogledajte kako padaju kriminalci:

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