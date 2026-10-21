Hapšenja i istraga

POGLEDAJTE SAJ U AKCIJI: Padaju kriminalci koji su hteli da prave nerede u Beogradu na izborni dan (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 12:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SPEKTAKULARNOJ akciji koju je izvela Specijalna antiteroristička jedinica u Novom Sadu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein.

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈ У АКЦИЈИ: Падају криминалци који су хтели да праве нереде у Београду на изборни дан (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Vein je, kako se sumnja, u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

Planirao je da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo,  “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri".

U videu koji sledi pogledajte kako padaju kriminalci:

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAPŠENJE U NOVOM SADU: Regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra! (VIDEO)
Hapšenja i istraga

0 3

HAPŠENJE U NOVOM SADU: Regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra! (VIDEO)

KAKO nezvanično saznajemo, u Novom Sadu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein, koji je u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!

21. 10. 2026. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini

RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini