SRBINU ČAK 17 GODINA ROBIJE: Savezni sud u Teksasu izrekao presudu Milanu T. (59) zbog trgovine drogom

PRED Saveznim sudom u Teksasu, na 17 godina i četiri meseci zatvora osuđen je državljanin Srbije, Milan T. (59) zbog trgovine narkoticima.

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Prema onome što je objavilo američko Ministarstvo pravde, a preneli tamošnji mediji, Milan T. je priznao da je učestvovao u krijumčarenju značajnih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu i time izbegao suđenje. Uhapšen je na brodu koji se u tom trenutku nalazio u vodama pod nadležnošću SAD.

Milan T. je, kako se navodi, živeo u Španiji, a američke službe su ga identifikovale kao "velikog trgovca", koji je sarađivao sa kriminalnim grupama iz Srbije i Albanije. Tone kokaina, tvrdi se, sa saradnicima je prebacivao preko okeana, koristeći komercijalne teretne brodove i kontejnere.

- Američke federalne službe, pre svega Radna grupa za unutrašnju bezbednost, uspele su da "razbiju" njegove aktivnosti analizom šifrovanih poruka na tajnim aplikacijama koje je koristio za dogovaranje transporta - navode američki mediji. - Analizom tih razgovora, istražitelji su uspeli da direktno povežu Tanovića sa nekoliko ranijih velikih presretanja i zaplena kokaina na moru.

Američke vlasti posebno ističu da su u operaciji učestvovale brojne savezne agencije i međunarodni partneri. Među njima je i američka Agencija za borbu protiv droge (DEA). Istraga je sprovedena u okviru aktivnosti američkih sigurnosnih institucija usmerenih na razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža koje koriste pomorski saobraćaj za transport velikih količina narkotika. U operaciji su, pored DEA, učestvovali i FBI, Evropol i druge institucije.