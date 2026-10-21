RUBIO ODBRUSIO KIJEVU: Bez Amerike Ukrajina ne bi postojala - Donbas u centru teških pregovora (FOTO)
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da Ukrajina ne bi opstala kao suverena država bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, uključujući pomoć koju joj pruža administracija predsednika Donalda Trampa, ističući da Vašington nije unapred znao za navodno usporavanje satelitskog sistema Starlink niti je to naložio.
- Da nije bilo pomoći Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i pomoć tokom administracije Trampa, Ukrajine sada ne bi bilo. Ukrajina kao suverena država ne bi postojala - rekao je Rubio novinarima tokom posete Indiji.
On je to izjavio odgovarajući na pitanja o izveštaju lista "Volstrit džornal" da je Ilon Mask, izvršni direktor kompanije SpejsEks, naredio nedavno usporavanje satelitskog sistema Starlink, koji ukrajinske snage koriste za komunikaciju i odbranu od ruskih vazdušnih napada.
Prema pisanju američkog lista, Mask je o toj odluci razgovarao sa Trampom nakon što je usporavanje postalo javno poznato, dok je prethodno o tom pitanju razgovarao i sa zvaničnicima američke administracije.
Rubio je rekao da nije upoznat sa tim da je američki predsednik unapred znao za odluku, niti da je Vašington na bilo koji način usmeravao taj potez.
- Nije tačno da smo mi unapred znali za ovo niti da smo to na bilo koji način naložili -rekao je Rubio.
On je dodao da američka vlada ne može da kontroliše sve odluke privatne kompanije u vezi sa korišćenjem njenog proizvoda, istovremeno ističući da Vašington više neće zauzimati defanzivan stav kada je reč o američkoj pomoći Ukrajini.
Rubio je pohvalio ukrajinske vojnike, navodeći da su se hrabro suprotstavili Rusiji. On je ocenio da su pregovori o okončanju rata "veoma teški".
- Razgovori su sada usredsređeni na sudbinu istočnog ukrajinskog regiona Donbas. Obe strane će morati da se slože da odustanu od nečega i ti razgovori su teški. Mislim da je za Ukrajinu preovlađujuća želja da se osigura njihova dugoročna bezbednost i sigurnost, kako nikada više ne bi bili napadnuti u budućnosti - rekao je Rubio, dodajući da su predložene neke "kreativne ideje" za prevazilaženje razlika.
Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski prethodno je u intervjuu za Blumberg optužio Trampa da pokušava da primora Kijev na kapitulaciju pred Moskvom.
Međutim, nakon razgovora sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom u Oslu u utorak, Zelenski je ocenio da su razgovori o razmeni obaveštajnih podataka i pristupu Starlinku protekli pozitivno.
- Bili smo veoma konkretni, a organizacija sastanka bila je veoma pozitivna - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare kojoj su prisustvovali i lideri Norveške i Finske.
Vitkof je danas doputovao u Sankt Peterburg iz Osla, gde je prethodno učestvovao u razgovorima o okončanju rata u Ukrajini.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov najavio je da će se Vitkof sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a jedna od glavnih tema razgovora biće ukrajinsko pitanje.
Zelenski je rekao da je jedan od ciljeva Vitkofove posete priprema trilateralnog sastanka predsednika SAD, Ukrajine i Rusije, na kojem bi se razmatrala pitanja koja zahtevaju odluke na najvišem nivou, uključujući teritorijalne sporove.
- Videćemo šta Putin ima da kaže - naveo je ukrajinski predsednik.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
TRAMPU PREKIPELO ZBOG UKRAJINE: Rubio otkrio koliko je predsednik SAD besan
20. 10. 2026. u 13:13
ZELENSKI HITNO RAZGOVARAO SA RUBIOM: Hoće li Ukrajina ponovo dobiti pristup Starlinku?
20. 10. 2026. u 11:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)