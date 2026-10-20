TUGA U UKRAJINI: Dron udario u park, među poginulima majka i jednogodišnja ćerka
U RUSKIM napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana poginulo je najmanje 16 ljudi, dok je 69 povređeno, nakon što je ruski dron udario u park u Harkovskoj oblasti i usmrtio dvoje dece, saopštile su vlasti.
Šest osoba, uključujući dvoje dece, poginulo je u napadu ruskih dronova na park u Novoj Vodolahi, u Harkovoj oblasti.
Jednogodišnja devojčica po imenu Angelina nalazila se u kolicima i odmah je preminula.
Njena majka, Ina Marjuhna, umrla je od povreda u bolnici.
Slike devojčice, koja leži mrtva u svojim kolicima, kružile su ukrajinskim društvenim mrežama, što je izazvalo ogorčenje nakon što je predsednik Donald Tramp rekao novinarima nešto ranije da se "Rusija, iskreno govoreći, dobro drži po pitanju Ukrajine".
Predsednik Volodimir Zelenski nazvao je napad "apsolutnim zločinom" i pozvao svoje saveznike da podrže Ukrajinu sa više protivvazdušne odbrane.
On je takođe izričito upozorio na postizanje sporazuma sa Rusijom i ublažavanje sankcija u ovom trenutku.
Još jedna osoba je povređena u gradu Čuhujev na severoistoku Harkovske oblasti tokom proteklog dana, rekao je regionalni guverner Oleh Sinegubov, čime je ukupan broj poginulih i 16 povređenih u oblasti.
Rusija je takođe pogodila stambene zgrade i dalekovode raketama i dronovima, dodao je guverner.
U noći između 19. i 20. oktobra, Rusija je napala Ukrajinu sa 165 dronova modela Šahed i drugim dronovima, od kojih je 105 na mlazni pogon, saopštilo je ukrajinsko vazduhoplovstvo.
Vazduhoplovstvo je saopštilo da je oborilo ili potisnulo 115 ruskih dronova i drugih dronova, od kojih 73 na mlazni pogon, na 30 lokacija.
(The Kyiv Independent)
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