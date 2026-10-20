TUGA U UKRAJINI: Dron udario u park, među poginulima majka i jednogodišnja ćerka

U RUSKIM napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana poginulo je najmanje 16 ljudi, dok je 69 povređeno, nakon što je ruski dron udario u park u Harkovskoj oblasti i usmrtio dvoje dece, saopštile su vlasti.

Foto: X / theinformant_x

Šest osoba, uključujući dvoje dece, poginulo je u napadu ruskih dronova na park u Novoj Vodolahi, u Harkovoj oblasti.

Jednogodišnja devojčica po imenu Angelina nalazila se u kolicima i odmah je preminula.

Njena majka, Ina Marjuhna, umrla je od povreda u bolnici.

Slike devojčice, koja leži mrtva u svojim kolicima, kružile su ukrajinskim društvenim mrežama, što je izazvalo ogorčenje nakon što je predsednik Donald Tramp rekao novinarima nešto ranije da se "Rusija, iskreno govoreći, dobro drži po pitanju Ukrajine".

🇺🇸🇷🇺⚔️🇺🇦 A Russian drone struck a crowded central park in Nova Vodolaha, Kharkiv region, on October 19 while families were present. Ukrainian officials report six killed, including a 14-month-old girl (Anhelina) in a stroller and an 11-year-old girl, along with adults including her mother. At least 14-15 people were injured, including multiple children. Prosecutors opened a war crimes investigation; the weapon is identified as a Geran-3 (Shahed-type) drone. Zelenskyy called the strike an “absolute atrocity” with no apparent military purpose. Earlier the same day, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov stated that Russia “has never attacked” Ukraine’s civilian infrastructure except facilities that facilitate “terrorist attacks” against Russian citizens. Separately, asked about a potential meeting with Putin on Ukraine, President Trump said: “Not so much for Ukraine… because Russia, frankly, has been fine on Ukraine. They haven’t been doing much.” Context worth noting: Official Russian denials of civilian targeting continue alongside documented strikes on recreational areas with no clear military objective. U.S. messaging has emphasized keeping Russia at the negotiating table amid energy deals and domestic political pressures, while civilian casualties continue. Sources: Ukrainian Interior Ministry, Kharkiv Regional Administration, Zelenskyy statements, Ukrinform, Ukrainska Pravda, Kyiv Post; Russian state media (Izvestia) on Lavrov; direct video of Trump remarks. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 19, 2026

Predsednik Volodimir Zelenski nazvao je napad "apsolutnim zločinom" i pozvao svoje saveznike da podrže Ukrajinu sa više protivvazdušne odbrane.

On je takođe izričito upozorio na postizanje sporazuma sa Rusijom i ublažavanje sankcija u ovom trenutku.

Authorities in Kharkiv state two women and a baby in a stroller have been murdered in a Russian strike on a park used by families. Seven more children are among 14 injured survivors after the attack on Nova Vodolaha, south west of Kharkiv city. https://t.co/1eR9q402ZG — Tim White (@TWMCLtd) October 19, 2026

Još jedna osoba je povređena u gradu Čuhujev na severoistoku Harkovske oblasti tokom proteklog dana, rekao je regionalni guverner Oleh Sinegubov, čime je ukupan broj poginulih i 16 povređenih u oblasti.

Rusija je takođe pogodila stambene zgrade i dalekovode raketama i dronovima, dodao je guverner.

U noći između 19. i 20. oktobra, Rusija je napala Ukrajinu sa 165 dronova modela Šahed i drugim dronovima, od kojih je 105 na mlazni pogon, saopštilo je ukrajinsko vazduhoplovstvo.

Vazduhoplovstvo je saopštilo da je oborilo ili potisnulo 115 ruskih dronova i drugih dronova, od kojih 73 na mlazni pogon, na 30 lokacija.

(The Kyiv Independent)

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