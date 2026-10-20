Svet

GORE TANKERI U ORMUSKOM MOREUZU: IRCG opasno preti Americi

В.Н.

20. 10. 2026. u 13:21

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DVA tankera su se zapalila nakon što su udarila u mine u Ormuskom moreuzu, javlja iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na Korpus garde islamske revolucije (IRGC).

ГОРЕ ТАНКЕРИ У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: ИРЦГ опасно прети Америци

Foto: Tanjug/AP

- Ako se ova nedela arogantnog američkog režima nastave, naftne kompanije će morati da plate višu cenu - saopštio je IRGC, a prenela agencija Fars.

IRGC je takođe saopštio da je u ponedeljak, iznad Ormuskog moreuza, oborena američka bespilotna letelica tipa MQ-9.

U izveštaju nisu navedena imena tankera, zastave pod kojima plove, niti informacije o eventualnim žrtvama. Ove tvrdnje iranske strane još uvek nisu nezavisno potvrđene.

Aktiviranje pomorskih mina u Ormuskom moreuzu postaje sve ozbiljniji problem, nakon incidenta u subotu u kojem je supertanker teško oštećen nakon udara u minu. Tada je objavljeno da je tanker prevozio više od dva miliona barela sirove nafte. Nekoliko dana ranije, teretni brod koji je prevozio 2.500 kontejnera potonuo je u moreuzu nakon što je udario u minu.

Prema iranskim izvorima, snage Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) oborile su američku bespilotnu letelicu MQ-9 "Riper" iznad Ormuskog moreuza.

Iran pojačava pritisak na plovila u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu, dok američka vojska sprovodi blokadu iranskih luka.

(Kliks)

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