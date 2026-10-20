Svet

DEMONSTRACIJE U ITALIJI PAŽLJIVO ISPLANIRANE? Najavu protesta potpisao maloletnik

Jelena Ždralić

20. 10. 2026. u 13:18

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DEMONSTRACIJE u Italiji koje su dovele do nereda i razorile centar Milana, pažljivo su planirane, a iza prividne spontanosti stoje organizovane strukture, prenose mediji.

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У ИТАЛИЈИ ПАЖЉИВО ИСПЛАНИРАНЕ? Најаву протеста потписао малолетник

Foto: Printskrin/Jutjub/Forbes Breaking News

Prema podacima obaveštajnih službi, oni koji su zapalili fitilj tačno su znali šta rade, a objave pokreta "Italija na trgu", delili su pripadnici vanparlamentarnih radikalnim pokretima i aktivisti sa ekstremnih krajeva političkog spektra.

Delovalo je kao da su pozivi nastali bez ikakvog tvorca.

Poruke su se pojavile na društvenim mrežama bez potpisa, bez ikakve organizacije ili vođe, ocenjuje italijanski list.

Četvrtog oktobra pojavila se Instagram stranica @italiainpiazza17 sa koje su građani pozivani na protest 17. oktobra, uz opis da je reč o "mirnom okupljanju".

Poruka je pre svega bila upućena deci rođenoj posle 2000. godine, a sadržaje su u prvim satima delili bivši kandidat liste "Milano Libera", Erik Jara, stranice poput "Italijanskog revolucionarnog fronta" i "Renesanse".

Glavni akteri su pre svega veoma mladi ljudi.

Foto: Printskrin/Jutjub/Forbes Breaking News

U Milanu je prethodnu najavu protesta policijskoj upravi potpisao sedamnaestogodišnji maloletnik u pratnji majke.

U Rimu organizaciju vode studentkinje Aura Asara i Ludovika Kalvit, prenose italijanski mediji.

Na protestu u Rimu 17. oktobra pojavio se i vođa antivaksera, Nikola Franzoni, koji je već bio hapšen u okviru istrage o napadu na sedište sindikata CGIL 2021. godine.

Nakon nereda u Milanu, pored pokreta "Italija na trgu", pojavljuje se i "Pokret 17. oktobar", koji najavljuje trajnu mobilizaciju svake subote, sve dok "lopovska vlada ne padne".

Foto: Printskrin Jutjub APT

Prvi sastanak zakazan je za 24. oktobar u 15 časova u osam gradova.

Administratori koji se kriju iza lažnih imena u čet grupama dele vodič koji sadrži savete o policijskim identifikacijama, hapšenjima i izbegavanju suzavca, navode mediji.

Više od 200 osoba, među kojima 80 odsto maloletnika, uhapšeno je u nedelju tokom drugog dana nereda u Milanu, preneli su italijanski mediji.

(Tanjug)

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