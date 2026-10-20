PONAŠANjE holandskih vlasti povećava rizike od eskalacije situacije, budući da koriste mit o "ruskoj pretnji" kako bi opravdale sve svoje neuspehe u unutrašnjoj politici, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

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- Stvara se utisak da su neki holandski političari dostigli takav nivo nezdrave opsesije Rusijom da gube sposobnost adekvatnog razmišljanja kada se ona pomene čak i u najneutralnijem kontekstu. U takvom stanju, oni opsesivno propagiraju svoju iskrivljenu sliku o našoj zemlji i donose odluke bez potpunog razumevanja posledica svojih neodgovornih reči i postupaka. Ovakvo ponašanje povećava rizik da će proces eskalacije koji su sami pokrenuli izmaknuti kontroli - upozoravaju ruski zvaničnici.

Kao odgovor na izjave prve potpredsednice vlade i ministarke odbrane Holandije, Dilan Ješilgez Zegerijus, da ova zemlja smatra Rusiju neprijateljem, ruska ambasada je poslala notu holandskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Prema rečima Marije Zaharove, zvanični odgovor još nije dobijen. Međutim, pojedini članovi holandske vlade već su požurili da iznesu mišljenje. Na primer, holandski ministar spoljnih poslova, Tom Berendsen, u suštini je potvrdio da ono što je ministar rekao odražava zvanični stav države. Sem toga, tokom konferencije za novinare, holandski premijer, Rob Jeten, dao je detaljno objašnjenje, dodaje se u saopštenju ruskog Ministarstva.

- Priznao je da su izjave ministra odbrane i njegovog zamenika, date tokom parlamentarnih debata o budžetu Kraljevine za 2027. godinu, prvenstveno bile namenjene domaćoj publici da bi se opravdala povećana vojna potrošnja, takođe navodeći da je to bio "signal Moskvi". Pažnju je privuklo da holandski premijer nije mogao da odgovori na pitanje koje je akcije Rusija preduzela direktno protiv Holandije - navodi se u komentaru objavljenom na veb-sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Portparol ovog ministarstva, Marija Zaharova, podsetila je da je ruska strana više puta govorila o degradaciji zapadnih političkih elita, a trenutna situacija u Holandiji je još jedan dokaz za to. Ponovila je da ruska strana nema nikakve neprijateljske namere prema zemljama EU i NATO-a, kao i da je za one koji stvari posmatraju smireno i trezveno, apsolutno jasno da je besmisleno pomisliti tako nešto.

- Istovremeno, uvek smo isticali da ćemo, ukoliko se pojavi realna pretnja našoj zemlji, upotrebiti ceo arsenal raspoloživih sredstava da je neutrališemo - rekla je ona.

Što se tiče holandskog premijera i drugih evropskih političara, ocenjuje se da je mitska "ruska pretnja" postala njihov spas u unutrašnjim poslovima.

- Zgodno je imati 'neprijatelja' koji se može okriviti za sve neuspehe u rešavanju svojih socio-ekonomskih problema i koristiti ga kao pokriće prilikom sprovođenja nepopularnih mera koje se kardinalno razlikuju od interesa stanovnika zemlje - poručila je Zaharova.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova se osvrnulo i na to da su holandske vlasti odbile vize ruskim gimnastičarkama za učešće na Svetskom prvenstvu u umetničkoj gimnastici, koje se održava u Roterdamu od 17. do 25. oktobra, uz napomenu da je ova odluka doneta pod izmišljenim izgovorom.

- Pribegavanje očigledno šovinističkoj i prevarantskoj taktici, posebno usmerenoj na slabljenje našeg tima, u potpunosti je u skladu sa trenutnim moralnim karakterom holandskih vlasti. Pozivamo međunarodne sportske federacije, prilikom izbora zemalja domaćina turnira, da uzmu u obzir da Holandija nije u mogućnosti da obezbedi fer i nepristrasno održavanje takmičenja - zaključuje se u saopštenju.

(RT Balkan)

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