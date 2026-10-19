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ŠAMAR ZA ZELENSKOG IZ VAŠINGTONA! Šef Pentagona sprečio veliku isporuku – Ovo je KRAJ nade za zaštitu ukrajinskog neba?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 22:33

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ŠEF Pentagona Pit Hegset odlaže isporuku velike serije raketa protivvazdušne odbrane Patriot Ukrajini piše ukrajinski list Kijev Independent.

ШАМАР ЗА ЗЕЛЕНСКОГ ИЗ ВАШИНГТОНА! Шеф Пентагона спречио велику испоруку – Ово је КРАЈ наде за заштиту украјинског неба?!

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Prema pisanju publikacije, Pit Hegset još uvek nije odobrio isporuku raketa presretača, koje su, prema rečima ukrajinskog zvaničnika, već platili saveznici Ukrajine. Navodi se da je serija „značajna“.

Ukrajinski zvaničnici i vojno osoblje sumnjaju da Vašington namerno odlaže isporuke kako bi izvršio pritisak na Kijev. Pentagon nije odgovorio na upite novinara, ali je portparol američke vlade odbacio ove navode kao neistinite.

NATO takođe tvrdi da se isporuke oružja Ukrajini kroz program PURL, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, nastavljaju.

Istovremeno, publikacija, pozivajući se na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izveštava da SAD snabdevaju Ukrajinu samo sa 12 raketa presretača Patriot mesečno.

Podsećanja radi, CNN je nedavno objavio da je Ukrajina potpuno ostala bez raketa presretača za američki sistem protivvazdušne odbrane Patriot.

CBS News je, u međuvremenu, objavio da se američka vojska suočava sa kritičnim nedostatkom raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot i Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), i da njihove zalihe neće biti obnovljene do 2030. godine, čak i ako se upotreba takve municije potpuno obustavi.

strana.one

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