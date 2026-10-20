Svet

VITKOF IDE KOD PUTINA POSLE SASTANKA SA ZELENSKIM? Sprema se novi mirovni predlog

D.D.

20. 10. 2026. u 07:52

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SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof nada se da će posetiti Rusiju i očekuje da će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom nakon konsultacija sa Vladimirom Zelenskim u Oslu, pišu mediji, pozivajući se na izvore.

ВИTКОФ ИДЕ КОД ПУТИНА ПОСЛЕ САСТАНКА СА ЗЕЛЕНСКИМ? Спрема се нови мировни предлог

foto: Will Oliver / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema njihovim informacijama, Vitkof se trenutno nalazi na putu za Oslo, gde će se danas sastati sa Zelenskim. Očekuje se da će u konsultacijama učestvovati i norveški premijer Jonas Gar Stere, kao i predstavnici Velike Britanije, Nemačke, Italije, Francuske, rukovodstva Evropske unije i NATO-a, navode mediji.

- Cilj (sastanka) je da se nastavi usaglašavanje sveobuhvatnog predloga koji bi mogao da postane osnova za obnavljanje pregovora sa Rusijom - ističu mediji.

Prema pisanju medija, Vitkof planira da nakon posete Oslu otputuje u Rusiju, gde se nada da će sa Putinom razgovarati o predlozima razrađenim zajedno sa Ukrajinom i evropskim partnerima. Predstavnici SAD, Ukrajine i Evrope prošle nedelje su na tehničkom nivou radili na izradi ovih predloga.

- Predsednik (SAD Donald) Tramp naložio je intenzivan rad na izradi sveobuhvatnog mirovnog predloga uz učešće Ukrajine i Evrope, a sledeći korak biće provera da li taj rad može da posluži kao osnova za ozbiljne pregovore sa Rusijom - rekao je izvor.

- Ove konsultacije se nastavljaju i predstoji još mnogo posla. Cilj predsednika Trampa je jasan: zaustaviti ubijanja, okončati rat i stvoriti uslove za trajni mir koji će doneti korist Ukrajini, Rusiji, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama - dodao je izvor.

Specijalnog izaslanika ovog puta neće lično pratiti Džared Kušner, zet američkog predsednika, jer je oboleo od gripa.

On će u konsultacijama učestvovati na daljinu.
Putin je 1. oktobra izjavio da bi Rusija želela da se što pre okončaju borbena dejstva u Ukrajini putem mirnog rešenja sukoba.

Moskva je spremna za pregovore, ali ne vidi spremnost kijevskog režima za takav korak, dodao je ruski predsednik.
(Sputnjik)

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