UKRAJINA ne treba da bude u NATO-u, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

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- Koliko je meni poznato, nemamo zvaničan savez sa Ukrajinom. Oni nisu u NATO-u i mislim da ne bi trebalo da budu u NATO-u - rekao je Vans za američke medije.

Prema njegovim rečima, Ukrajina ponekad deluje u suprotnosti sa američkim interesima.



- Ukrajinske vlasti su partneri u određenim oblastima, ali se naši interesi s vremena na vreme razilaze - dodao je Vens.

On je napomenuo da bi Kijev trebalo da obustavi napade na ruske rafinerije nafte koji dovode do rasta cena energenata u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Na primer, da li smatram da bi trebalo da izvode napade na ruska postrojenja za proizvodnju dizela, koji dovode do rasta cena energenata za Amerikance? Ne. Ipak, očigledno je da sarađujemo sa njima po nizu drugih pitanja. Nastavićemo da sarađujemo s njima o određenim temama, ali smatram da bi trebalo da prestanu sa napadima na rusku energetsku infrastrukturu - zaključio je Vens.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je oštro kritikovao Vladimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte. Američki lider je istakao da Kijev nanosi ozbiljnu štetu svetskim tržištima dizela, uključujući i tržište u Sjedinjenim Američkim Državama.

Takođe je naveo da je Ukrajini potreban novi lider koji bi mogao da postigne sporazum sa Rusijom i da je stoga vreme da Zelenski potraži nekog drugog ko će voditi pregovore o rešavanju situacije.

(Sputnjik)