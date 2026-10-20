HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG: Tramp diže ruke od Ukrajine?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da učestvuje na trilateralnom sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom i istakao da misli da je vreme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine.

Foto: Tanjug/ (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Glavna tema razgovora koji bi mogao da bude održan narednog meseca u Kini, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), bila bi nuklearno naoružanje i nuklearno razoružanje, prenosi Rojters.

- Razgovarali bismo o nuklearnom oružju i nuklearnom razoružanju. Ako predsednik Si želi da se sastanak održi, učestvovao bih - rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće.

Kremlj je ranije danas saopštio da je mogućnost susreta trojice lidera na marginama predstojećeg samita APEC-a u Kini razmatrana tokom razgovora, dok je list "Volstrit džurnal" prethodno objavio da je Putin pokrenuo pitanje takvog sastanka u cilju pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Upitan da li bi bio spreman da pregovara o završetku rata bez ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Tramp je rekao da je spreman da učini sve što može da se sukob okonča, bez obzira na to da li je ukrajinski lider prisutan.

- Mislim da je vreme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine - rekao je Tramp, dodajući da bi možda bilo vreme da Zelenski prepusti tu ulogu nekom drugom.

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