ZELENSKI OČAJAN: "Partneri nas ponovo nisu upozorili..."
VLADIMIR Zelenski je izjavio da Ukrajina ponovo nije dobila obaveštajne podatke od zapadnih partnera o lansiranju raketa, prenose RIA Novosti.
- Partneri nas ponovo nisu upozorili - napisao je on na svom Telegramu, dodavši da su u napadima oštećeni infrastrukturni objekti i energetski sistem.
Šef kijevskog režima je ranije istakao da zapadni partneri Ukrajini 13. oktobra nisu dostavili obaveštajne podatke.
Narednog dana, predstavnik ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva Jurij Ignat izvestio je da Ukrajina tokom noći između 13. i 14. oktobra nije dobila obaveštajne podatke o prvom talasu raketnih napada, ali da su potom ponovo počeli da pristižu.
Prema navodima "Politika", predsednik SAD Donald Tramp bi mogao da uskrati Ukrajini američke obaveštajne podatke.
(RT Balkan)
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