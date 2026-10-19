UKRAJINSKI GRADOVI U TOTALNOM MRAKU I BEZ VODE: Zelenski ni o ovom napadu nije imao pojma
RUSKE snage su lansirale rakete i 269 dronova na Ukrajinu tokom noći sa ponedeljkom, 19. oktobra, oštetivši civilnu i energetsku infrastrukturu u nekoliko zapadnih regiona. Dve žene su ranjene u Rovnoj oblasti, dok je u Volinskoj oblasti oko 66.000 mernih mesta bez struje, dok su delovi Viničke oblasti i centralnog grada ostali bez struje i vode. U Zubri, u Lavovskoj oblasti, odlomci su oštetili 11 kuća, garažu i osam automobila, a povređenih nije bilo.
Ruske snage su pokrenule raketni i napad dronova širom zapadne Ukrajine tokom noći sa ponedeljkom, 19. oktobra, ranivši dve žene u regionu Rivne, prekinuvši snabdevanje strujom u nekoliko regiona i oštetivši kuće u blizini Lavova, saopštili su regionalni zvaničnici.
Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija lansirala balističke i krstareće rakete zajedno sa 269 jurišnih dronova, uključujući 59 bespilotnih letelica (BPLO) na mlazni pogon.
Do 9 časova ujutru, ukrajinska protivvazdušna odbrana je oborila ili potisnula 247 meta, uključujući četiri krstareće rakete i 243 drona.
Ratno vazduhoplovstvo je prijavilo napade na 25 lokacija i ostatke oborenih meta na osam lokacija. Navodi se da je napad još uvek u toku, sa nekoliko ruskih dronova u ukrajinskom vazdušnom prostoru.
Nestanak struje u zapadnim regionima
U Volinjskoj oblasti, oko 15 ruskih jurišnih dronova, uključujući i „Šahede“ na mlazni pogon, usmereno je na region tokom noći i ujutru, saopštila je regionalna administracija.
Kovelj, Maneviči i Luck su najviše bili meta. Direktni pogodci i odbačeni ostaci oštetili su kritičnu i civilnu infrastrukturu, dok je oko 66.000 mernih mesta bilo bez struje od 9:30 ujutru. U Volinju nije bilo povređenih niti smrtnih slučajeva.
- Upozorenje na vazdušni napad je i dalje u toku, zato pozivam sve da ostanu u skloništima - saopštila je administracija u svom ažuriranju.
Dodala je da službe za vanredne situacije rade na otklanjanju štete kada to bezbednosni uslovi dozvole.
Rivnejska oblast je takođe prijavila nestanke struje, a najviše je pogođen Rivnejski okrug. Guverner Aleksandar Koval rekao je da su ruske snage pogodile nekoliko civilnih infrastrukturnih objekata i da su dve žene povređene.
- Novi napadi komplikuju napore radnika u energetskom sektoru da obnove snabdevanje strujom - rekao je on.
U Viničkoj oblasti, oštećenja na energetskoj infrastrukturi ostavila su delove regiona i regionalni centar bez struje i vode, rekla je guvernerka Natalija Zabolotna . Službe rade na obnavljanju snabdevanja, prema saopštenju regionalne administracije.
Guverner Žitomirske oblasti, Vitalij Bunečko, rekao je da su energetski objekti napadnuti drugi dan zaredom. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva ili povređenih, a radnici hitnih službi su ugasili požare na mestima udara dok su ekipe radile na obnavljanju snabdevanja strujom.
Regionalna vojna uprava Volinja je kasnije saopštila da su ruske snage u ponedeljak ciljale i naselja Kiverci i Prilisne, bez izveštaja o žrtvama.
Prema poslednjim podacima, oko 68.000 mernih mesta ostalo je bez struje. Od početka dana, napadi na kritičnu infrastrukturu pogodili su naselja Kovelj, Maneviči, Prilisne, Kiverci i Luck, dok su ekipe za vanredne situacije radile na obnavljanju usluga.
Ostaci drona oštećeni su kućama u blizini Lavova
U selu Zubra, protivvazdušna odbrana je oborila ruski dron oko 8:50 časova, a ostaci su pali na privatni posed. Načelnik Lavovske regionalne vojne uprave Maksim Kozicki kasnije je ažurirao broj štete na 11 kuća, garažu i osam automobila. Niko nije povređen.
U prvobitnom izveštaju administracije navodi se da je oštećeno šest kuća i šest automobila dok zvaničnici nastavljaju da procenjuju lokaciju.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Kijev nije dobio nikakvo rano upozorenje od svojih međunarodnih partnera pred najnoviji ruski balistički raketni napad u ponedeljak.
Komentari dolaze nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio negirao da su SAD obustavile razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom.
Noćni napad dogodio se usred šire ruske kampanje protiv energetskog sistema Ukrajine . U noćnim napadima Kijev je takođe pogođen balističkim raketama, pri čemu je jedna 21-godišnja žena poginula , a osam je ranjeno.
U napadu je oštećen nadzemni deo metro stanice Černigovska i železnička stanica.
Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedelju, 18. oktobra, da je Rusija namerno napala energetski, naftni i gasni sektor Ukrajine 76 puta u nedelji otkako je američki predsednik Donald Tramp objavio primirje u energetskom sektoru.
Zelenski je rekao da su poslednji napadi pre napada u ponedeljak pogođeni trafostanice u Viničkoj, Žitomirskoj, Hmeljnickoj i Odeskoj oblasti.
(Kijev post)
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