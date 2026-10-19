UKRAJINSKI GRADOVI U TOTALNOM MRAKU I BEZ VODE: Zelenski ni o ovom napadu nije imao pojma

RUSKE snage su lansirale rakete i 269 dronova na Ukrajinu tokom noći sa ponedeljkom, 19. oktobra, oštetivši civilnu i energetsku infrastrukturu u nekoliko zapadnih regiona. Dve žene su ranjene u Rovnoj oblasti, dok je u Volinskoj oblasti oko 66.000 mernih mesta bez struje, dok su delovi Viničke oblasti i centralnog grada ostali bez struje i vode. U Zubri, u Lavovskoj oblasti, odlomci su oštetili 11 kuća, garažu i osam automobila, a povređenih nije bilo.

Foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

Ruske snage su pokrenule raketni i napad dronova širom zapadne Ukrajine tokom noći sa ponedeljkom, 19. oktobra, ranivši dve žene u regionu Rivne, prekinuvši snabdevanje strujom u nekoliko regiona i oštetivši kuće u blizini Lavova, saopštili su regionalni zvaničnici.

Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija lansirala balističke i krstareće rakete zajedno sa 269 jurišnih dronova, uključujući 59 bespilotnih letelica (BPLO) na mlazni pogon.

BREAKING: Russia Launches 16 Ballistic Missiles At Kyiv As 550,000 Ukrainian Households Lose Power Russia launched a massive overnight missile and drone assault on Ukraine on October 19, 2026, targeting Kyiv and the surrounding region alongside energy infrastructure across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said Russian forces fired 16 ballistic missiles at Kyiv and Kyiv Oblast in several waves, accompanied by more than 200 drones, including jet-powered Shahed attack drones. The strikes damaged energy facilities, a medical clinic, a school, a metro station and residential buildings, while emergency crews responded to casualties across affected areas. The bombardment extended far beyond the capital, with energy facilities struck across Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa and Rivne regions. Zelenskyy reported that more than 10 energy infrastructure facilities were damaged during the overnight assault, leaving at least 550,000 households without electricity. Repair crews were deployed to affected sites as authorities worked to restore power and assess the damage. The Ukrainian president also raised concerns about the absence of advance warnings from international partners before the initial ballistic missile attack. He argued that the lack of timely intelligence complicated Ukraine’s ability to prepare for incoming strikes. However, US officials have disputed claims that intelligence sharing with Ukraine was suspended, highlighting growing tensions over military assistance and coordination between Kyiv and Washington. Zelenskyy accused Moscow of rejecting diplomatic efforts to end the war, arguing that repeated missile and drone attacks demonstrate Russia’s unwillingness to pursue de-escalation. He called on international partners to strengthen Ukraine’s air defences, provide additional interceptor missiles and maintain pressure on Russia through sanctions. The latest bombardment comes amid growing concerns about Ukraine’s energy security as winter approaches, with repeated attacks threatening electricity supplies, essential services and civilian safety across the country. — Geopolitics Now 360 (@geopoliticsnow_) October 19, 2026

Do 9 časova ujutru, ukrajinska protivvazdušna odbrana je oborila ili potisnula 247 meta, uključujući četiri krstareće rakete i 243 drona.

Ratno vazduhoplovstvo je prijavilo napade na 25 lokacija i ostatke oborenih meta na osam lokacija. Navodi se da je napad još uvek u toku, sa nekoliko ruskih dronova u ukrajinskom vazdušnom prostoru.

Nestanak struje u zapadnim regionima

U Volinjskoj oblasti, oko 15 ruskih jurišnih dronova, uključujući i „Šahede“ na mlazni pogon, usmereno je na region tokom noći i ujutru, saopštila je regionalna administracija.

Kovelj, Maneviči i Luck su najviše bili meta. Direktni pogodci i odbačeni ostaci oštetili su kritičnu i civilnu infrastrukturu, dok je oko 66.000 mernih mesta bilo bez struje od 9:30 ujutru. U Volinju nije bilo povređenih niti smrtnih slučajeva.

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- Upozorenje na vazdušni napad je i dalje u toku, zato pozivam sve da ostanu u skloništima - saopštila je administracija u svom ažuriranju.

Dodala je da službe za vanredne situacije rade na otklanjanju štete kada to bezbednosni uslovi dozvole.

Rivnejska oblast je takođe prijavila nestanke struje, a najviše je pogođen Rivnejski okrug. Guverner Aleksandar Koval rekao je da su ruske snage pogodile nekoliko civilnih infrastrukturnih objekata i da su dve žene povređene.

- Novi napadi komplikuju napore radnika u energetskom sektoru da obnove snabdevanje strujom - rekao je on.

Russian missiles and drones targeted Ukraine overnight, striking civilian infrastructure along with energy facilities, knocking out power for some 550,000 families, Ukrainian officials said. Read more: https://t.co/vpQEaeAHi5 https://t.co/xcisXtBmwm — ABC News (@ABC) October 19, 2026

U Viničkoj oblasti, oštećenja na energetskoj infrastrukturi ostavila su delove regiona i regionalni centar bez struje i vode, rekla je guvernerka Natalija Zabolotna . Službe rade na obnavljanju snabdevanja, prema saopštenju regionalne administracije.

Guverner Žitomirske oblasti, Vitalij Bunečko, rekao je da su energetski objekti napadnuti drugi dan zaredom. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva ili povređenih, a radnici hitnih službi su ugasili požare na mestima udara dok su ekipe radile na obnavljanju snabdevanja strujom.

Znovu rosійsьka balіstična ataka kіlьkoma hvilяmi za nіč, і znovu ne bulo poperedžennя vіd partnerіv. Znovu mіšennю buli energetika ta іnfrastruktura, ale poškodženі takož medična klіnіka, škola, stancія metro ta zvičaйnі žitlovі budinki. Zagalom rosіяni zastosuvali 16 balіstičnih raket, і ce bula cіlesprяmovana ataka proti Kiєva ta Kiїvщini. Takož buli zastosovanі rosіяnami bіlьš nіž dvі sotnі dronіv rіznih tipіv, zokrema й reaktivnі «šahedi», vіd Harkіvщini ta Dnіprovщini do Volinі, Rіvnenщini ta Odeщini. Na žalь, є žertvi. Moї spіvčuttя rіdnim і blizьkim. Lюdяm, яkі otrimali poranennя, nadaєtьsя dopomoga. Vnočі ta vrancі Rosія atakuvala energetičnі ob’єkti u Vіnnicьkій, Volinsьkій, Kіrovogradsьkій, Kiїvsьkій, Mikolaїvsьkій, Žitomirsьkій, Hmelьnicьkій, Harkіvsьkій, Ternopіlьsьkій, Odesьkій ta Rіvnensьkій oblastяh. Liše za odnu cю nіč poškodženo ponad 10 ob’єktіv energetičnoї іnfrastrukturi ta щonaйmenše 550 tisяč sіmeй zališilisя bez svіtla. Remontnі brigadi pracююtь na mіscяh. Ukraїna nіkoli ne hotіla cієї vійni, і mi spriйnяli pozitivno bukvalьno KOŽNU sprobu partnerіv zaveršiti cю vійnu dostoйno, na KOŽNU propozicію pripinennя vognю bula naša pozitivna vіdpovіdь. Balіstika, «šahedi» ta vbivstva є znovu і znovu vіdpovіdяmi Rosії. Putіn ne hoče ne te щo zaveršennя cієї vійni, a navіtь budь-яkih deeskalacійnih krokіv. KOŽEN іz partnerіv stikavsя іz cim osobisto, koli čuv vіdmovi vіd Rosії. І duže važlivo nazivati rečі svoїmi іmenami. Nazivati agresora agresorom і dopomagati Ukraїnі zahiщati žittя. Koli postačannя raket dlя ukraїnsьkoї PPO blokuєtьsя, a Rosія otrimuє poslablennя či vіdtermіnuvannя sankcій, ce є, na žalь, zaperečennяm realьnostі z boku partnerіv. U realьnostі vійna trivaє, і trivaє liše čerez rosійsьkі udari, rosійsьke bažannя cю vійnu zatяguvati. Dяkuю vsіm, hto viznaє realьnіstь і dopomagaє Ukraїnі! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Regionalna vojna uprava Volinja je kasnije saopštila da su ruske snage u ponedeljak ciljale i naselja Kiverci i Prilisne, bez izveštaja o žrtvama.

Prema poslednjim podacima, oko 68.000 mernih mesta ostalo je bez struje. Od početka dana, napadi na kritičnu infrastrukturu pogodili su naselja Kovelj, Maneviči, Prilisne, Kiverci i Luck, dok su ekipe za vanredne situacije radile na obnavljanju usluga.

Ostaci drona oštećeni su kućama u blizini Lavova

U selu Zubra, protivvazdušna odbrana je oborila ruski dron oko 8:50 časova, a ostaci su pali na privatni posed. Načelnik Lavovske regionalne vojne uprave Maksim Kozicki kasnije je ažurirao broj štete na 11 kuća, garažu i osam automobila. Niko nije povređen.

U prvobitnom izveštaju administracije navodi se da je oštećeno šest kuća i šest automobila dok zvaničnici nastavljaju da procenjuju lokaciju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Kijev nije dobio nikakvo rano upozorenje od svojih međunarodnih partnera pred najnoviji ruski balistički raketni napad u ponedeljak.

Komentari dolaze nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio negirao da su SAD obustavile razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom.



Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy claimed that Kyiv received no early warning from its international partners ahead of Russia’s latest ballistic missile attack on Monday. The overnight strikes across 11 Ukrainian regions damaged more than 10 energy facilities and left at least 5,50,000 households without electricity. More details🔗 https://t.co/bMmVaYXycO Catch every update on the TOI App 👉 https://t.co/ogFaRsVinV #UkraineRussiaWar #VolodymyrZelenskyy #Russia #Ukraine #MarcoRubio #BallisticMissile #EnergyCrisis #WorldNews — The Times Of India (@timesofindia) October 19, 2026

Noćni napad dogodio se usred šire ruske kampanje protiv energetskog sistema Ukrajine . U noćnim napadima Kijev je takođe pogođen balističkim raketama, pri čemu je jedna 21-godišnja žena poginula , a osam je ranjeno.

U napadu je oštećen nadzemni deo metro stanice Černigovska i železnička stanica.

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedelju, 18. oktobra, da je Rusija namerno napala energetski, naftni i gasni sektor Ukrajine 76 puta u nedelji otkako je američki predsednik Donald Tramp objavio primirje u energetskom sektoru.

Zelenski je rekao da su poslednji napadi pre napada u ponedeljak pogođeni trafostanice u Viničkoj, Žitomirskoj, Hmeljnickoj i Odeskoj oblasti.

(Kijev post)