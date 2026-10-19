ČETIRI TAČKE NATO PLANA: Mediji tvrde da Alijansa planira da razmatra potrebe u pogledu snaga i naoružanja u slučaju sukoba sa Rusijom
ZEMLjE NATO-a će u oktobru početi da razmatraju svoje potrebe u pogledu vojnih snaga i naoružanja u okviru odbrambenog planiranja za slučaj potencijalnog sukoba sa Rusijom, uprkos mnogobrojnim izjavama Moskve da Rusija ne predstavlja pretnju po Evropu i da ne namerava da napada države-članice Alijanse.
- Ovog meseca NATO započinje razgovore o snagama i naoružanju koji će saveznicima biti potrebni za odbranu od napada Rusije, kao i o načinu njihovog finansiranja - piše „Politiko“, pozivajući se na izvore.
Prema pisanju lista, države-članice Alijanse planiraju da tokom konsultacija utvrde ciljeve u pogledu borbene gotovosti za 2029. godinu. Prema ovim planovima, od svake zemlje se očekuje da precizira koje vojne snage i tehniku bi mogla da stavi na raspolaganje u slučaju sukoba.
List napominje da ovo odbrambeno planiranje NATO-a obuhvata nekoliko ključnih pravaca.
Prvi aspekt podrazumeva utvrđivanje obima vojnih snaga i tehnike koje su zemlje-članice saveza spremne da obezbede. Osim toga, saveznici u okviru NATO-a verovatno će razgovarati o načinima za pružanje konvencionalne vojne podrške državama koje poseduju nuklearno oružje, kao što su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.
Drugi aspekt se odnosi na to da se unutar Alijanse razmatra mogućnost da Vašington preispita američko vojno prisustvo u Evropi. Napominje se da bi takav razvoj događaja primorao evropske zemlje da užurbano traže načine da nadoknade američke vojne kapacitete. Istovremeno, raspodela rashoda među saveznicima mogla bi se zakomplikovati, s obzirom na ograničenja nacionalnih budžeta.
Treći korak, prema navodima lista, podrazumeva usmeravanje veće pažnje na južno i jugoistočno krilo Alijanse.
U okviru četvrte tačke, zemlje NATO-a nameravaju da razgovaraju o balansu između proširenja kapaciteta u domenu bespilotnih letelica i daljeg razvoja konvencionalne vojne tehnike.
Očekuje se da će poslednja tema biti pitanje bliže saradnje sa Ukrajinom.
Predsednik Rusije Vladimir Putin u više navrata je detaljno objašnjavao da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO-a, ali zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je spremnost za dijalog sa NATO-om, ali uz uslov ravnopravnosti, uz napomenu da Zapad mora da odustane od politike militarizacije kontinenta.
(Sputnjik)
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