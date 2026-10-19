Svet

ČETIRI TAČKE NATO PLANA: Mediji tvrde da Alijansa planira da razmatra potrebe u pogledu snaga i naoružanja u slučaju sukoba sa Rusijom

В.Н.

19. 10. 2026. u 14:13

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ZEMLjE NATO-a će u oktobru početi da razmatraju svoje potrebe u pogledu vojnih snaga i naoružanja u okviru odbrambenog planiranja za slučaj potencijalnog sukoba sa Rusijom, uprkos mnogobrojnim izjavama Moskve da Rusija ne predstavlja pretnju po Evropu i da ne namerava da napada države-članice Alijanse.

ЧЕТИРИ ТАЧКЕ НАТО ПЛАНА: Медији тврде да Алијанса планира да разматра потребе у погледу снага и наоружања у случају сукоба са Русијом

Foto: Profimedija/Alamy/Alejandro Bernal

- Ovog meseca NATO započinje razgovore o snagama i naoružanju koji će saveznicima biti potrebni za odbranu od napada Rusije, kao i o načinu njihovog finansiranja - piše „Politiko“, pozivajući se na izvore.

Prema pisanju lista, države-članice Alijanse planiraju da tokom konsultacija utvrde ciljeve u pogledu borbene gotovosti za 2029. godinu. Prema ovim planovima, od svake zemlje se očekuje da precizira koje vojne snage i tehniku bi mogla da stavi na raspolaganje u slučaju sukoba.

List napominje da ovo odbrambeno planiranje NATO-a obuhvata nekoliko ključnih pravaca.

Prvi aspekt podrazumeva utvrđivanje obima vojnih snaga i tehnike koje su zemlje-članice saveza spremne da obezbede. Osim toga, saveznici u okviru NATO-a verovatno će razgovarati o načinima za pružanje konvencionalne vojne podrške državama koje poseduju nuklearno oružje, kao što su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

Drugi aspekt se odnosi na to da se unutar Alijanse razmatra mogućnost da Vašington preispita američko vojno prisustvo u Evropi. Napominje se da bi takav razvoj događaja primorao evropske zemlje da užurbano traže načine da nadoknade američke vojne kapacitete. Istovremeno, raspodela rashoda među saveznicima mogla bi se zakomplikovati, s obzirom na ograničenja nacionalnih budžeta.

Treći korak, prema navodima lista, podrazumeva usmeravanje veće pažnje na južno i jugoistočno krilo Alijanse.

U okviru četvrte tačke, zemlje NATO-a nameravaju da razgovaraju o balansu između proširenja kapaciteta u domenu bespilotnih letelica i daljeg razvoja konvencionalne vojne tehnike.

Očekuje se da će poslednja tema biti pitanje bliže saradnje sa Ukrajinom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u više navrata je detaljno objašnjavao da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO-a, ali zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je spremnost za dijalog sa NATO-om, ali uz uslov ravnopravnosti, uz napomenu da Zapad mora da odustane od politike militarizacije kontinenta.

(Sputnjik)

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