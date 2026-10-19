Svet

ALARM U NEMAČKOJ! Hakeri upali u nalog CDU: Na meti i kancelar Fridrih Merc

D.D.

19. 10. 2026. u 13:36

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HAKERI su upali u imejl nalog ogranka Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u nemačkom gradu Hajlbronu i sa njega poslali hiljade poruka u pokušaju internet prevare.

АЛАРМ У НЕМАЧКОЈ! Хакери упали у налог ЦДУ: На мети и канцелар Фридрих Мерц

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Među primaocima se našao i nemački kancelar Fridrih Merc, saopštila je policija.

Prema prvim procenama, sumnjive poruke poslate su na oko 6.500 adresa, uključujući političare, ministarstva i kontakte povezane sa bezbednosno osetljivim institucijama, prenosi nemački "Cajt".

- Znamo, na primer, da su poruke poslate i kancelaru - izjavio je portparol policije u Hajlbronu.

U porukama se nalazio link sa pozivom na događaj na kojem je navodno trebalo da učestvuju poznate ličnosti. Policija sumnja da je reč o takozvanom fišing napadu, čiji je cilj pribavljanje poverljivih podataka i lozinki.

Nemačke političke institucije i ranije su bile mete sličnih napada. Ovog proleća zabeležen je napad na poslanike Bundestaga posredstvom aplikacije "Signal", za koji je bez dokaza optužena Rusija.

I 2015. godine zabeležen je hakerski napad na Bundestag, koji je opet bez činjenica pripisan ruskoj grupi APT28.

Policija nastavlja istragu o najnovijem incidentu.

(RT Balkan)

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