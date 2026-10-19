"DRŽAVA MORA DA POVRATI KONTROLU, FRANCUSKA JE PONIŽENA" Žordan Bardela za scene neviđenog nasilja krivi Makrona

LIDER francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela ocenio je danas da je neophodno da država "povrati kontrolu sada ili nikad" nad situacijom u zemlji i istakao da je neophodno sprovesti reviziju bezbednosne politike.

Foto: /X/@J_Bardella

On je povodom masovnih protesta u toj zemlji kazao da osuđuje "scene neviđenog nasilja" i da je Francuska "ponižena", preneo je BFM.

- Intervencija (predsednika) Emanuela Makrona je užasno priznanje nemoći. Ministar unutrašnjih poslova je očigledno potcenio razmere događaja od kojih se strahovalo nekoliko nedelja - rekao je Bardela.

Foto: /X/@MarioNawfal Po njegovim rečima, neophodno je reformisati francusku bezbednosnu politiku kako se slične krize ne bi ponovile.

- Ako sutra budemo na vlasti, koristićemo sva zakonska sredstva da zaštitimo francuski narod. Ali ove mere ne smeju biti korišćene kao način da se problemi gurnu pod tepih - objašnjava on.

🚨🇫🇷 Jordan Bardella just looked a leftist MP dead in the eye and said it without flinching: “It’s because of YOUR friends that thousands of shopkeepers are crying this morning. Their windows are smashed, their businesses looted, their lives wrecked… And you still have the nerve to show up and lecture me." Brilliant and direct. Writer: Samuel https://t.co/ofvE54xGn8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ponudio je ostavku predsedniku Emanuelu Makronu, koji ju je odbio, saopštila je jutros Jelisejska palata.

Predsednik je, međutim, ukazao na „propuste u predviđanju i obaveštajnim podacima“ koji su doveli do nasilja na protestima 17. oktobra i zatražio od policije „nove metode delovanja“ protiv izgrednika, dva dana nakon nasilja 17. oktobra koje je potreslo zemlju, prenosi BFM.

Les Français ont subi la violence de sauvages qui ne respectent ni la vie humaine, ni la propriété d’autrui, ni les fruits du travail. Ils ont subi le spectacle révoltant de pillages commis dans les rires et la jubilation, comme si détruire n’était qu’un jeu, voire une revanche. https://t.co/nvC6gTuWo2 — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 19, 2026

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, Kreteju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti – hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Protesti su radikalizovali i proširili su se na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.

(Tanjug)