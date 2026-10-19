Svet

"DRŽAVA MORA DA POVRATI KONTROLU, FRANCUSKA JE PONIŽENA" Žordan Bardela za scene neviđenog nasilja krivi Makrona

JM

19. 10. 2026. u 13:34

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LIDER francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela ocenio je danas da je neophodno da država "povrati kontrolu sada ili nikad" nad situacijom u zemlji i istakao da je neophodno sprovesti reviziju bezbednosne politike.

ДРЖАВА МОРА ДА ПОВРАТИ КОНТРОЛУ, ФРАНЦУСКА ЈЕ ПОНИЖЕНА Жордан Бардела за сцене невиђеног насиља криви Макрона

Foto: /X/@J_Bardella

On je povodom masovnih protesta u toj zemlji kazao da osuđuje "scene neviđenog nasilja" i da je Francuska "ponižena", preneo je BFM.

- Intervencija (predsednika) Emanuela Makrona je užasno priznanje nemoći. Ministar unutrašnjih poslova je očigledno potcenio razmere događaja od kojih se strahovalo nekoliko nedelja - rekao je Bardela.

Foto: /X/@MarioNawfal

Po njegovim rečima, neophodno je reformisati francusku bezbednosnu politiku kako se slične krize ne bi ponovile.

- Ako sutra budemo na vlasti, koristićemo sva zakonska sredstva da zaštitimo francuski narod. Ali ove mere ne smeju biti korišćene kao način da se problemi gurnu pod tepih - objašnjava on.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ponudio je ostavku predsedniku Emanuelu Makronu, koji ju je odbio, saopštila je jutros Jelisejska palata.

Predsednik je, međutim, ukazao na „propuste u predviđanju i obaveštajnim podacima“ koji su doveli do nasilja na protestima 17. oktobra i zatražio od policije „nove metode delovanja“ protiv izgrednika, dva dana nakon nasilja 17. oktobra koje je potreslo zemlju, prenosi BFM.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, Kreteju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti – hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Protesti su radikalizovali i proširili su se na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.

(Tanjug)

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