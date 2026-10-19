RUSIJA visoko ceni posredničke napore Sjedinjenih Američkih Država usmerene na rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

- Što se tiče rešavanja, znate da američka strana nastavlja svoje posredničke i mirotvoračke napore. Mi to veoma cenimo - rekao je Peskov novinarima, komentarišući situaciju u vezi sa rešavanjem sukoba između Rusije i Ukrajine.

Odgovarajući na pitanje da li predsednik Rusije Vladimir Putin vidi mogućnost postizanja mirovnog sporazuma o Ukrajini bez neposrednog učešća Ukrajine u pregovorima, Peskov je istakao da je konačno rešavanje sukoba u Ukrajini nemoguće bez učešća nekog predstavnika iz Kijeva koji je spreman da preuzme odgovornost.

(Sputnjik)