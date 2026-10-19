VAŠINGTON IMA VAŽNU ULOGU U UKRAJINSKOM SUKOBU: Peskov saopštio bitan detalj o postizanju mira
RUSIJA visoko ceni posredničke napore Sjedinjenih Američkih Država usmerene na rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Što se tiče rešavanja, znate da američka strana nastavlja svoje posredničke i mirotvoračke napore. Mi to veoma cenimo - rekao je Peskov novinarima, komentarišući situaciju u vezi sa rešavanjem sukoba između Rusije i Ukrajine.
Odgovarajući na pitanje da li predsednik Rusije Vladimir Putin vidi mogućnost postizanja mirovnog sporazuma o Ukrajini bez neposrednog učešća Ukrajine u pregovorima, Peskov je istakao da je konačno rešavanje sukoba u Ukrajini nemoguće bez učešća nekog predstavnika iz Kijeva koji je spreman da preuzme odgovornost.
(Sputnjik)
Preporučujemo
PESKOV: Stavovi Moskve i Vašingtona poklapaju se u oceni Zelenskog
16. 10. 2026. u 12:42
KREMLj SE OGLASIO: Evo šta je Peskov otkrio o „tajnom“ razgovoru Putina i Trampa
11. 10. 2026. u 13:14
HITNO SE OGLASIO KREMLj: Evo o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali
10. 10. 2026. u 12:35
KREMLj UPOZORAVA LITVANIJU: "Rusija će preduzeti sve neophodne mere"
06. 10. 2026. u 14:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)