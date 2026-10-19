POGINULI PILOTI: Srušio se avion tokom sletanja, horor u Grčkoj

DVA pilota poginula su u padu jednomotornog aviona u oblasti Kontariotisa, u grčkoj regiji Pijerija, u nedelju, 19. oktobra. Uzrok nesreće još nije utvrđen, a istražitelji ispituju mogućnost tehničkog kvara i ljudske greške.

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Prema dosadašnjim informacijama, avion se srušio tokom prilaska pisti aerokluba u Kontariotisi, kada je iznenada izgubio visinu.

Prema izjavama članova aerokluba, koji su razgovarali sa jednim od pilota svega nekoliko sekundi pre nesreće, ništa nije ukazivalo na tehničke probleme.

Kako prenosi televizija ANT1 iz Grčke, let je do tada protekao rutinski i nije prijavljen nijedan kvar.

Avion je prethodno izveo niski prelet, a zatim ponovo dobio na visini kako bi napravio zaokret i poravnao se sa pistom. Do nesreće je došlo u završnoj fazi prilaska, neposredno pre planiranog sletanja.

Policija je obavila deo istražnih radnji, a očekuju se nalazi Komiteta za istragu vazduhoplovnih nesreća, koji bi trebalo da pomognu u utvrđivanju tačnog uzroka pada.

Za sada nije poznato šta je dovelo do gubitka visine i rušenja aviona.

(Telegraf)

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