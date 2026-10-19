AVION PRINUDNO SLETEO ZBOG DOJAVE O BOMBI: Poleteli "migovi", Bugraska odmah aktivirala snage za zaštitu

MINISTARSTVO odbrane Bugarske saopštilo je danas da su Bugarske vazduhoplovne snage aktivirale svoja sredstva u cilju zaštite nacionalnog vazdušnog prostora nakon što je avion koji je poleteo iz Tel Aviva sinoć prinudno sleteo u Sofiju zbog dojave o bombi.

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Operacija bugarskih snaga je izvedena u koordinaciji sa Centrom za kombinovane vazdušne operacije Torehon u Španiji, prenosi BTA. Avion "erbas A320" na letu OS82 iz Tel Aviva za Beč preusmeren je ka Sofiji u nedelju uveče nakon dojave o bombi i sleteo je na aerodrom Vasil Levski u bugarskoj prestonici, navodi se u saopštenju.

Prema prvim informacijama, u letelici se nalazilo šest članova posade i 51 putnik, saopštilo je bugarsko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija.

Dok se avion približavao granici sa Rumunijom, posada je prijavila da je dobila pretnju bombom i odlučila se na prinudno sletanje u Sofiji. Bugarske vazduhoplovne snage su istog časa uputile lovačke avione MiG-29, koji su izveli procedure potrebne u takvim okolnostima.

Formirana je radna grupa za brzo reagovanje, a nadležne vlasti su pokrenule istragu, navodi bugarska agencija. Prema informacijama sa sajta FlightRadar24, ovaj avion kompanije Austrijan erlajns sleteo je u Sofiju u nedelju u 20.42 časa po srednjoevropskom vremenu.

- Možemo da potvrdimo da je upućena pretnja letu OS82 na liniji Tel Aviv – Beč, zbog čega je bilo neophodno međusletanje u Sofiju (SOF) - saopštila je kompanija Austrijan erlajns.

Putnici su za izraelski portal Ynet rekli da je do vanrednog događaja došlo nakon anonimne prijave da ima eksploziva u avionu, koji je navodno prevozio delegaciju mladih ljudi koji je trebalo da govore u Ujedinjenim nacijama, prenosi Tajms of Izrael.

Avion je zbog toga navodno poslao signal za vanrednu situaciju.

Incident se dogodio manje od tri nedelje nakon što je kopilot na letu kompanije Flajdubai za Tel Aviv pokušao da sruši avion u terorističkom napadu, što su sprečili kapetan aviona i nekoliko izraelskih putnika.

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