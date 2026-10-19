MAKRON ODBIO OSTAVKU MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Posle haosa na ulicama najavio promene

FRANCUSKI ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ponudio je ostavku predsedniku Emanuelu Makronu, koji ju je odbio, saopštila je danas Jelisejska palata.

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Predsednik je, međutim, ukazao na „propuste u predviđanju i obaveštajnim podacima“ koji su doveli do nasilja na protestima 17. oktobra i zatražio od policije „nove metode delovanja“ protiv izgrednika, dva dana nakon nasilja 17. oktobra koje je potreslo zemlju, prenosi BFM.

Pod pritiskom nakon nasilja na marginama protesta 17. oktobra, predsednik je u nedelju primio ostavku Lorana Nunjeza, ali je odlučio da ga zadrži na funkciji ministra unutrašnjih poslova, navodeći kao razlog „potrebu za kontinuiranom komandom nad sprovođenjem zakona u trenutnom kontekstu“, objavila je Jelisejska palata u današnjem saopštenju.

U nedelju uveče, šef države se obratio naciji, potvrđujući da će „oni koji su pokušali da sruše Republiku biti pozvani na odgovornost“.

- Svi osećamo bes, sramotu - nastavio je Emanuel Makron, koji se takođe suočava sa žestokom vatrom opozicije šest meseci pre predsedničkih izbora.

Novi sukobi izbili su kasno u nedelju u Parizu, na Trgu Republike, epicentru protesta u prestonici. Mediji i vlasti su izvestili o pljačkama i daljim pokušajima pljačke od strane manjih grupa pojedinaca u Parizu, Lionu i Marseju između nedelje uveče i ponedeljka ujutru. U prestonici je policija prijavila ukupno 92 hapšenja do oko ponoći.

Kao odgovor na šok izazvan nasiljem, premijer Sebastijan Lekorni trebalo bi da održi međuministarski krizni sastanak u 10.00 časova, fokusirajući se na tri oblasti - ekonomiju i trgovinu, osiguranje i sudske postupke, prema saopštenju kabineta premijera.

Predsednik Makron je, takođe, zadužio premijera da okupi političke stranke, sindikate, lokalne vlasti i poslanike.

Od 9 časova pa nadalje, u Bersiju se očekuju i trgovci, distributeri, hotelijeri i ugostitelji, kao i banke i osiguravajuća društva kako bi procenili obim materijalne štete.

U subotu je oko 1.500 preduzeća bilo meta napada, prema podacima Federacije trgovine i distribucije (FCD), koja procenjuje štetu na „nekoliko stotina miliona evra“.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, čiju je ostavku zahtevala levica, očekuje se u Marseju, gradu teško pogođenom nasiljem, gde su vlasti u subotu izbrojale do 30.000 pljačkaša, navodi BFM.

(Tanjug)