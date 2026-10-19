Svet

"EU RASPIRUJE SUKOB U UKRAJINI!" Fico oštro poručio: Već je savršeno jasno da nema vojnog rešenja za ovaj rat

В.Н.

19. 10. 2026. u 08:50

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EVROPSKA unija nastavlja da podstiče sukob u Ukrajini jer se tamo ne proliva krv Evropljana, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.

ЕУ РАСПИРУЈЕ СУКОБ У УКРАЈИНИ! Фицо оштро поручио: Већ је савршено јасно да нема војног решења за овај рат

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

- Mi u Evropskoj uniji sležemo ramenima i nastavljamo da raspirujemo sukob, jer se ne proliva naša krv - rekao je Fico u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku.

Fico je rekao da je na samitu Evropske unije održanom u Briselu 15. i 16. oktobra izneo zamerku na činjenicu da niko ne govori o miru u kontekstu sukoba u Ukrajini.

- Ne postoji nikakva evropska mirovna inicijativa - primetio je slovački premijer.

Prema njegovim rečima, jedino što Evropska unija radi jeste da plaća račun za tekući sukob.

- Već je savršeno jasno da nema vojnog rešenja za ovaj rat - zaključio je Fico.

U petak, nakon sastanka evropskih lidera u Briselu, slovački premijer je izjavio da je lider kijevskog režima Vladimir Zelenski zatražio od Evropske unije dodatnih 70 milijardi evra za pokrivanje vojnih troškova u 2027. godini, ali da Slovačka neće učestvovati u takvoj pomoći.

(RT Balkan)

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