SANKT PETERBURG U PLAMENU: Ukrajinske snage pogodile naftni terminal, data centar i most (VIDEO)

UKRAJINSKE snage su pogodile naftni terminal, data centar i most u velikom noćnom napadu na Sankt Peterburg 18. oktobra, objavili su ruski zvaničnici i mediji.

Foto: Printskrin/Exilenova_plus / Telegram

Ruski državni mediji su izvestili da su ukrajinski dronovi pogodili naftni terminal u Sankt Peterburgu i data centar koji pripada ruskoj kompaniji društvenih medija VKontakte.

Aleksandar Drozdenko, guverner Lenjingradske oblasti, rekao je da je 127 ukrajinskih dronova oboreno iznad regiona.

Ostaci drona oštetili su četiri automobila na parkingu, dok su požari prijavljeni na nekoliko lokacija.

Guverner Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, potvrdio je napad, prijavivši požare na naftnom terminalu Sankt Peterburga, naftnom depou Ručij i industrijskim skladištima u Kolpinskom okrugu.

Helicopters are trying to put out the fire at Ozon warehouse in St. Petersburg. Will Putin be shown any of this footage of his "3-day SMO"? Or will he continue hearing the lying reports of Gerasimov? Putin started this war, and Putin brought it back to his hometown. https://t.co/9EF4BhrB61 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2026

Prema Beglovljevim rečima, jedna osoba je poginula, a pet je povređeno, dok je oštećeno 12 stambenih zgrada i dve kuće.

Kijev independent nije mogao nezavisno da potvrdi mete ili obim štete u vreme objavljivanja.

Ukrajinski kanali za praćenje Exilenova+ i Supernova+ izvestili su da je „masovni“ napad dronovima počeo u 2:50 ujutru po lokalnom vremenu.

Snimci očevidaca koje su podelili stanovnici Sankt Peterburga izgleda prikazuju ukrajinske dronove kako lete iznad grada dok su ruski sistemi protivvazdušne odbrane delovali.

Velike eksplozije obasjale su noćno nebo u gradu od pet, šest miliona stanovnika, koji se nalazi 856 kilometara severno od ukrajinske granice.

Pojavili su se brojni video snimci koji prikazuju plamen naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

Foto: Printskrin/Exilenova_plus / Telegram

Smešten u gradskoj luci, objekat je jedan od najvećih ruskih objekata za skladištenje i izvoz goriva.

Objekat prima i otprema naftne proizvode rečnim, železničkim i drumskim saobraćajem, sa prijavljenim godišnjim protokom od 12,5 miliona tona.

Ukrajinski proizvođač dronova, Fajer Point, tvrdi da je njegov borbeni dron FP-1 korišćen za napad na terminal.

A rough morning in Russia's St. Petersburg, as Ukraine has poured all manner of hell onto the unlucky city, targeting Russia's most important petroleum export terminal on the Baltic Sea, and the region's largest data center and an Ozon logistics facility. A massive data center owned by the company VK, St. Petersburg oil terminal and an Ozon logistics facility are all currently engulfed in the hellish flames of Karmic retribution. Additionally, the Vostochnaya electrical substation was targeted. Fires, power outages and internet disruptions have been reported across the region. Russian authorities claim to have intercepted 126 drones. Traffic at Pulkovo International Airport is shut down, while emergency crews have responded to additional fires in multiple districts. — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 18, 2026

Napad dolazi nakon što pokušaj američkog predsednika Donalda Trampa da uspostavi prekid vatre u energetskom sektoru između Rusije i Ukrajine nije uspeo da spreči napade na energetsku infrastrukturu.

Ruski nezavisni medij "Astra" je takođe izvestio da je tokom napada pogođena električna trafostanica.

U regionu su prijavljeni nestanci struje i nizak pritisak vode, a oštećena je i jedna stambena zgrada, navodi medij.

Prijavljeni napad na data centar VKontaktea predstavlja najnoviji napad na rusku internet infrastrukturu.

Ukrajinske snage su poslednjih nedelja napale više data centara Jandeksa, nakon obećanja predsednika Vladimira Zelenskog da će Ukrajina "uzvratiti istom merom" na ruske napade na ukrajinske data centre.

Ukrajina je više puta ciljala Sankt Peterburg, drugi najveći grad u Rusiji, tokom rata velikih razmera.

The Ozon logistics hub in St Petersburg this morning. Used by the russians for military purposes. https://t.co/sG6v6LEgm2 — FarleyFella (@Farleymarley16) October 18, 2026

4. jula, ukrajinske snage su napale i oštetile naftni terminal u Sankt Peterburgu u noćnom napadu.

Upitan o najnovijim napadima Ukrajine na Sankt Peterburg, portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, pokušao je da umanji njihov uticaj, rekavši novinarima da ukrajinski udari na Rusiju nisu mogli da "promene tok događaja".

Dok Moskva intenzivira napade na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu, Kijev je nastavio da napada objekte duboko u Rusiji.

Napadi ukrajinskih dronova poremetili su vazdušni saobraćaj oko Moskve i oštetili centre podataka u regionu glavnog grada poslednjih dana.

(Kijev independent)

BONUS VIDEO:

U Tirani napad na zgradu ambasade Rusije