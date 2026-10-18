VAŠINGTON PROMENIO ODLUKU: Hitno se oglasio Zelenski, ovo su sjajne vesti za Ukrajinu
SJEDINjENE Američke Države obnovile su razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom nakon privremenog prekida, potvrdio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski 18. oktobra.
Time je ponovo uspostavljen ključni kanal vojne saradnje, u trenutku kada je postojala zabrinutost zbog pristupa ranim upozorenjima na ruske raketne napade.
Prema pisanju Blumberga od 18. oktobra, Zelenski je tokom intervjua za emisiju "Meet the Press" na američkoj televiziji NBC potvrdio da obaveštajna saradnja između Vašingtona i Kijeva ponovo funkcioniše, nakon što je određeno vreme bila obustavljena.
Ukrajinski predsednik izrazio je i nadu da bi tokom naredne nedelje mogli da budu održani dodatni pregovori sa američkim zvaničnicima.
Ova potvrda usledila je nakon izveštaja da je Ukrajina imala prekide u dobijanju obaveštajnih podataka o lansiranju ruskih balističkih raketa.
Ukrajinski zvaničnici ranije su saopštili da informacije o predstojećim napadima balističkim raketama nisu bile dostupne nekoliko dana, što je izazvalo zabrinutost zbog prekida u razmeni podataka koji se koriste za prepoznavanje potencijalnih pretnji iz vazduha.
Prekidi u razmeni obaveštajnih podataka vremenski su se poklopili sa odvojenim ograničenjima koja su pogodila ukrajinske vojne satelitske komunikacije.
Ministarstvo odbrane Ukrajine prethodno je potvrdilo da je kompanija SpaceX uvela ograničenja za terminale Starshield, vojne verzije satelitskog sistema Starlink, bez prethodnog obaveštenja ili koordinacije sa ukrajinskim vlastima.
Ova ograničenja uticala su na povezivanje pojedinih ukrajinskih vojnih sistema i bespilotnih platformi.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Još jedan skandal na Novoj S: Voditelj nije dao Malom završnu reč
Preporučujemo
ITALIJANSKI MINISTAR ODBRANE PRIZNAO: Rim nastavlja da šalje pomoć Kijevu
18. 10. 2026. u 13:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)