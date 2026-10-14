IRAN MENJA TAKTIKU: Ormuski moreuz u centru pažnje, šta li će Tramp na ovo reći?

IRAN je počeo da primenjuje novu taktiku napada na brodove u Ormuskom moreuzu, nastojeći da održi visoke cene nafte i utiče na ishod novembarskih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, otkrila su za Rojters dvojica visokih iranskih zvaničnika.

Foto: Tanjug/AP

Prema njihovim rečima, odluka o promeni strategije doneta je na najvišem nivou iranskog rukovodstva, a podrazumeva intenziviranje napada i proširenje operacija izvan Ormuskog moreuza, uključujući Omanski zaliv i vode kod obala Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Cilj je da se osujete napori Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika da snize cene nafte - poručio je jedan od zvaničnika.

Prema podacima pomorskih bezbednosnih službi, u poslednjih 48 sati zabeleženo je najmanje pet incidenata sa trgovačkim brodovima i tankerima, uključujući napade bespilotnim letelicama.

Američki vojni zvaničnik potvrdio je da je Korpus čuvara islamske revolucije promenio taktiku, te da nakon uništavanja velikog dela iranskih radara koristi izviđače u malim čamcima za otkrivanje potencijalnih ciljeva, među kojima su i američki ratni brodovi.

Iranski zvaničnici ističu da Teheran neće dozvoliti američkom predsedniku Donaldu Trampu da obori cene nafte uoči izbora za Kongres.

- Baš kada pomisle da su blizu trenutka u kojem će cene početi da padaju, mi ćemo ih od tog cilja udaljiti. Ovo je šahovska partija - izjavio je jedan zvaničnik.

Upozorio je i da brodovi koji krše iranska ograničenja neće biti bezbedni ni izvan Ormuskog moreuza.

- Uskoro će uslediti potpuno zatvaranje - poručio je drugi iranski zvaničnik, govoreći o mogućnosti da se u potpunosti onemogući prolaz plovilima koja ne poštuju pravila Teherana.

Vašington u međuvremenu nastavlja pomorsku blokadu iranskih luka i pooštrava sankcije, pokušavajući da ekonomskim pritiskom izdejstvuje sporazum o okončanju sukoba.

Tramp je najavio da neće ponovo napadati Iran pre novembarskih izbora, dok rat, koji američke poreske obveznike košta oko tri milijarde dolara mesečno, postaje jedna od važnih tema predizborne kampanje.

S druge strane, Teheran nastoji da zadrži kontrolu nad strateški važnim moreuzom, kojim je pre početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara prolazila približno petina svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja