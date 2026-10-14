ONI BI SADA DA UBIJAJU PO ULICAMA! Goran Marković preti revolucionarnim terorom (VIDEO)
POVODOM izjave reditelja Gorana Markovića o tome šta bi moglo da usledi nakon revolucije u Srbiji, oglasila se Ana Brnabić na društvenoj mreži Iks, upozorivši na opasnost od "revolucionarnog terora" ukoliko Studentska lista pobedi na izborima 25. oktobra.
U videu koji kruži društvenim mrežama novinarka HRT-a pitala je reditelja Gorana Markovića kolika je verovatnoća da 25. oktobar postane drugi 5 oktobar?
On odgovara:
- Bog će znati to, ko zna šta će tu sve isplivati. Drugo, kao što je poznato, ako je ovo neka vrsta revolucije bila, ono što nastupa posle revolucije, to je revolucionarni teror. To je nužno – rekao je Marković.
Ana Brnabić se povodom ove izjave oglasila na svom X nalogu rečima:
-Kako se izbori približavaju, pristalice Studentske liste nam sve otvorenije govore kako oni vide Srbiju ukoliko, kojim slučajem, na tim izborima pobede. I to svi ljudi u Srbiji treba da čuju. Apsolutno SVI. Jer takva bi nam bila budućnost, u tome bismo svi živeli – bez obzira da li je neko u SNS-u ili samo glasa, podržava i poštuje Aleksandra Vučića, ili glasa za nekog drugog. Ponavljam – u tome bismo svi živeli, bez razlike. A šta je to što planiraju i otvoreno obećavaju? Obećavaju nam REVOLUCIONARNI TEROR! I kažu da je to NUŽNO! Pobedi li Studentska lista, njihov plan je TEROR. A teror na ulicama Srbije znači rastakanje ove zemlje – nasilje, haos, ekonomsku propast, bezvlašće, preke sudove, progon, masovni odlazak ljudi iz zemlje, nove separatističke inicijative, uništenje svega. E, to je plan Studentske liste. Obećavaju vladavinu prava, oni koji su pogazili Ustav i zakone ove zemlje, a planiraju revolucionarni teror. Na izborima 25. oktobra, moramo da sačuvamo Srbiju. Nikada pobeda liste koju vodi Aleksandar Vučić
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