SKANDAL U NIŠU: Prekrečen mural Ratka Mladića, osvanula parola "Studenti pobeđuju" (FOTO)
NAKON skandala na poslednjem studentskom skupu u Nišu, kada su sa okupljanja udaljeni mladići koji su doneli zastavu sa likom generala Ratka Mladića, što je dokumentovano fotografijama i video-snimcima, usledio je novi događaj koji je izazvao kontroverze.
U Rudničkoj ulici broj 12 prekrečen je mural posvećen generalu Ratku Mladiću, a preko njega ispisana parola „STUDENTI POBEĐUJU“.
Fotografije nastale pre i posle prekrečavanja jasno pokazuju da je mural sa siluetom generala i porukom „Nije umro onaj kojeg narod pamti“ gotovo potpuno prekriven bojom.
Ovaj čin otvara ozbiljna pitanja o odnosu prema srpskoj istoriji, nacionalnom identitetu i pravu na drugačije mišljenje.
Nakon udaljavanja mladića sa zastavom Ratka Mladića sa studentskog skupa, sada je uklonjen i mural posvećen generalu. Da li je reč o slučajnosti ili o nastavku iste političke i ideološke poruke?
Posebno se postavlja pitanje da li je brisanje simbola koje većina građana smatra delom srpske istorije postalo zamena za konkretan politički program.
Umesto odgovora na pitanja o programu, ekonomiji i budućnosti Niša, javnost se ponovo suočava sa pokušajem brisanja srpskog identiteta i istorije naše zemlje.
(Pink)
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