"HVALA ŠTO STE ME IZABRALI ZA SVOG ČOVEKA" Vučić uputio neobičnu molbu građanima i podelio snimak koji će raznežiti sve (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na društvenim mrežama.
- Možete li mi pomoći sa izborom imena za ove divne pse?
Ove štence našli smo napuštene, ostali su bez majke, prepušteni sami sebi. Čim su mi ih pokazali, znao sam da ne mogu da ih ostavim na ulici i da moram bar privremeno da im pomognem. Ipak, ljubav je tolika da sam odlučio da dvoma dam njihov zauvek dom, a druga dva psa ćemo udomiti kod komšija.
Hvala što ste me izabrali za svog čoveka.
Znam da ćete mi vratiti na najbolji način – iskrenom ljubavlju i vernošću! - naveo je u opisu objave.
Opšrinije u videu koji sledi:
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)