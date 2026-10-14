"HVALA ŠTO STE ME IZABRALI ZA SVOG ČOVEKA" Vučić uputio neobičnu molbu građanima i podelio snimak koji će raznežiti sve (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Možete li mi pomoći sa izborom imena za ove divne pse?

Ove štence našli smo napuštene, ostali su bez majke, prepušteni sami sebi. Čim su mi ih pokazali, znao sam da ne mogu da ih ostavim na ulici i da moram bar privremeno da im pomognem. Ipak, ljubav je tolika da sam odlučio da dvoma dam njihov zauvek dom, a druga dva psa ćemo udomiti kod komšija.

Hvala što ste me izabrali za svog čoveka.

Znam da ćete mi vratiti na najbolji način – iskrenom ljubavlju i vernošću! - naveo je u opisu objave.

Opšrinije u videu koji sledi: