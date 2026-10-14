BRITANIJA NE ODUSTAJE OD PODRŠKE KIJEVU: Bernam obećao pomoć "čvrstu kao stena"
BRITANSKI premijer Endi Bernam danas će dočekati ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Dauning stritu u znak podrške toj zemlji koja je, kako je ranije najavio, "čvrsta kao stena".
Očekuje se da će Bernam iskoristiti posetu Zelenskog da najavi ubrzanje vojne podrške Ukrajini i da obeća dalje sankcije koje su usmerene protiv Moskve, prenosi Skaj njuz.
Bernam je, pred sastanak sa ukrajinskim predsednikom, rekao da će Velika Britanija ostati uz Ukrajinu "koliko god bude potrebno".
Ubrzana podrška će dovesti do bržih isporuka britanskih lakih višenamenskih raketa Ukrajini, koje su se pokazale efikasnim protiv ruskih mlaznih dronova, a Velika Britanija će, takođe, pozvati svoje saveznike da povećaju pritisak na Rusiju.
Bernam je zatražio od ministara da izrade dodatne pakete sankcija Rusiji, kao i vojne pomoći i fiskalne mere za hitnu podršku Ukrajini u narednim nedeljama. "Moja poruka ukrajinskom narodu ne bi mogla biti jasnija.
Uz vas smo koliko god to bude potrebno i ići ćemo dalje i brže u našoj podršci kako bismo podržali vašu hrabru borbu za mir u Evropi. To nije samo ispravno, već je i neophodno.
Ne sme se dozvoliti da ruska agresija uspe na našem kontinentu", rekao je Bernam pre sastanka sa Zelenskim.
Sastanak između Bernama i Zelenskog uslediće nakon "veoma teških dana", prema oceni britanskog ministra spoljnih poslova Eda Milibanda, što se odnosi na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da ublaži sankcije na ruski dizel.
Ta odluka, koja je doneta uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama na polovini mandata, dovela je do obnovljenih tenzija između Vašingtona, Kijeva i njegovih saveznika, među kojima je i Velika Britanija.
(Tanjug)
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