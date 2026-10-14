Svet

IZBIO OGROMAN POŽAR U FABRICI: Evakuisano 7.000 radnika (VIDEO)

Танјуг

14. 10. 2026. u 09:27

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OKO 7.000 radnika evakuisano je danas iz okoline kompanije za proizvodnju hemikalija u gradu Ulsanu u Južnoj Koreji, nakon što je na tom mestu izbio požar.

ИЗБИО ОГРОМАН ПОЖАР У ФАБРИЦИ: Евакуисано 7.000 радника (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks KBS News

Požar je izbio u 9.41 časova po lokalnom vremenu, nakon čega su vatrogasne službe angažovale oko 200 pripadnika i tri helikoptera za gašenje vatrene stihije, navodi se u saopštenju Vatrogasne uprave Ulsana, prenosi Jonhap.

Svih 16 radnika koji su se nalazili na lokaciji je evakuisano, a za sada nema izveštaja o žrtvama. Pretpostavlja se da je požar izbio na rezervoaru za skladištenje na otvorenom, u kojem se nalazilo 8.000 litara toluena, zapaljive materije.

Dim od požara naveo je kompaniju S-OIL da delimično obustavi rad na svom obližnjem petrohemijskom projektu "Šahin", dok je oko 7.000 radnika evakuisano na bezbedne lokacije.

Policija i vatrogasne službe planiraju da istraže tačan uzrok požara, navodi Jonhap. Ministar unutrašnjih poslova Južne Koreje Jun Ho-jung naložio je nadležnim službama da angažuju sve raspoložive resurse kako bi ugasili požar i proverili da li ima eventualno nestalih osoba.

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