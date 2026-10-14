Svet

UZBUNA U KOMŠILUKU: F-16 hitno podignuti, dronovi uočeni oko granice

Танјуг

14. 10. 2026. u 09:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUMUNSKO Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da su zbog tri drona, koja su letela u blizini grada Valkove na teritoriji Ukrajine, u blizini granice sa Rumunijom, jutros podignuta dva aviona F-16 i vojni helikopter, kako bi pratili situaciju.

УЗБУНА У КОМШИЛУКУ: Ф-16 хитно подигнути, дронови уочени око границе

Lakeview Images / Alamy / Profimedia

- U sredu, 14. oktobra, ujutro radarski sistem za nadzor Ministarstva nacionalne odbrane otkrio je vazdušne ciljeve koji su se kretali u blizini sela Valkove, na teritoriji Ukrajine, u blizini granice sa Rumunijom - navodi se u saopštenju Ministarstva, koje prenosi portal Digi24.

Upozorenje na moguć upad dronova, RO-alert, izdato je u severnom rumunskom okrugu Tulča u 6.39 sati.

Nakon što su podaci sistema radarskog nadzora pokazali da tri drona nisu ušla u rumunski vazdušni prostor, uzbuna je ukinuta u 7.58 sati.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IDEALNA MERA: Evo kako izračunati tačnu količinu soli za kiseli kupus - jedna greška može da pokvari celu zimnicu

IDEALNA MERA: Evo kako izračunati tačnu količinu soli za kiseli kupus - jedna greška može da pokvari celu zimnicu