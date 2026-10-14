KIJEV U MRAKU: Nestanak struje zahvatio više delova prestonice nakon žestokih raketnih napada
KIJEV i Kijevska oblast bili su tokom cele noći na meti balističkih raketa, javljaju ukrajinski mediji.
Gađana je energetska infrastruktura.
U ukrajinskoj prestonici uvedena su havarijska isključenja električne energije u Darnickom, Dnjeprovskom, Pečerskom, Solomenskom i delu Golosejevskog rejona.
Poginule su tri osobe, dok je 21 povređena.
U Lucku je nakon raketnog udara izbio veliki požar.
Tokom noći napadnut je i tržni centar "Epicentar" u Hmeljnickom.
Eksplozije su odjekivale i u Odeskoj oblasti.
(Sputnjik)
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