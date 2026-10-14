Svet

KIJEV U MRAKU: Nestanak struje zahvatio više delova prestonice nakon žestokih raketnih napada

D.D.

14. 10. 2026. u 08:44

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KIJEV i Kijevska oblast bili su tokom cele noći na meti balističkih raketa, javljaju ukrajinski mediji.

КИЈЕВ У МРАКУ: Нестанак струје захватио више делова престонице након жестоких ракетних напада

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Gađana je energetska infrastruktura.

U ukrajinskoj prestonici uvedena su havarijska isključenja električne energije u Darnickom, Dnjeprovskom, Pečerskom, Solomenskom i delu Golosejevskog rejona.

Poginule su tri osobe, dok je 21 povređena.

U Lucku je nakon raketnog udara izbio veliki požar.

Tokom noći napadnut je i tržni centar "Epicentar" u Hmeljnickom.

Eksplozije su odjekivale i u Odeskoj oblasti.

(Sputnjik)


 

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