SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA: Šta niste znali pre nego što stavite potpis

EVROPSKI sud pravde doneo je važnu odluku koja donosi bitne promene za hiljade radnika u Nemačkoj koji nemaju stalno radno mesto, već se službenim vozilima svakodnevno prevoze do gradilišta, terena i različitih lokacija. Prema novom tumačenju, vreme provedeno u ovakvom prevozu u određenim slučajevima mora da se računa u radno vreme, što kod radnika sa primanjima blizu zakonskog minimuma može stvoriti značajnu razliku u obračunu zarade.