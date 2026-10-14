SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA: Šta niste znali pre nego što stavite potpis
SPORAZUMNI prestanak radnog odnosa u Srbiji, regulisan članom 177. Zakona o radu, često se predstavlja kao najbrži način za razlaz sa poslodavcem, ali zaposlenima može doneti ozbiljne finansijske rizike.
Poslodavac ima zakonsku obavezu da vas pre potpisivanja pisanim putem obavesti o posledicama po ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti.
Ključne posledice sporazumnog raskida:
- Gubitak prava na novčanu naknadu: Budući da radni odnos prestaje vašom voljom, po pravilu gubite pravo na brzu isplatu novčane naknade sa biroa (Nacionalne službe za zapošljavanje), osim ako naknadno ne ispunite uslove kroz novi radni staž.
- Nema automatske otpremnine: Za razliku od tehnološkog viška, kod sporazumnog raskida poslodavac nema zakonsku obavezu da vam isplati otpremninu, osim ako to izričito ne navedete i dogovorite u samom sporazumu.
- Opasnost od "blanko" dokumenata: Nikada nemojte potpisivati nedatirane izjave o otkazu ili prazne papire prilikom zasnivanja radnog odnosa, jer poslodavac takve dokumente naknadno može zloupotrebiti.
Šta obavezno morate proveriti pre potpisa:
- Tačan datum prestanka radnog odnosa.
- Finansijska potraživanja: Isplata zaostalih zarada, drugih primanja i naknade za neiskorišćeni godišnji odmor.
- Visinu otpremnine (ukoliko je dogovorena) i njenu preciznu formulaciju u tekstu sporazuma.
- Slobodnu volju: Zaposleni uvek ima puno pravo da odbije ponudu, zatraži vreme za razmišljanje i posavetuje se sa stručnim licem ili advokatom pre nego što stavi svoj potpis.
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