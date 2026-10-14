KURTI DO SADA NAJJAČE UZ STUDENTSKU LISTU: Pružio bezrezervnu podršku blokaderima
SRBOMRZAC Alibin Kurti je preko svog sluge Nenada Rašića pružio je do sada najjaču podršku takozvanoj studentskoj blokaderakoj listi na izborima 25. oktobra i pružio im bezrezervnu podršku!
Rašićeva stranka, inače Kurtijeva ispostava, objavila je juče otvorenu podršku studentskoj listi, u kojoj citiraju Rašićeve reči:
- Predsednik stranke Za slobodu, pravdu i opstanak, Nenad Rašić, ističe da je podrška studentskoj listi u ovom trenutku od posebnog značaja
- Podržati studentsku listu u ovom kritičnom momentu, za nas je obaveza, odgovornost i istinski patriotizam - poručuje Kurtijevac Rašić i dodaje:
- Na izborima 25. oktobra, za nas je izbor između mračne prošlosti i svetle budućnosti, između dobra i zla, između svetla i tame.
Jednostavno rečeno, glasanje za studentsku listu je iznad svega civilizacijski čin?!
Ono što Kurti i Rašić koji podržavaju studentsku listu nude Srbima na KiM jeste hapšenje naših nevinih sunarodnika sa Kosova i Metohije, pucanje u srpsku decu Stefana i Miloša u Gotovuši, prebijanje naših sunarodnika poput Nenada Raškovića, otimačina srpske zemlje, gradnja parapolicijskih baza na severu KiM, svakodnevno maltretiranje i proterivanje Srba…
E takvi podržavaju blokadersku studentsku listu, jer znaju da bi već 26. oktobra priznali takozvano nezavisno Kosovo, da u njihovom planu i programu nema ni reči o Kosovu i Metohiji, da za njih Srbi na KiM žive van matice…
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