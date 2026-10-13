JEZIVO - SNIMLJEN TRENUTAK POGIBIJE: Tragedija u zabavnom parku kod Atlante, muškarac pao sa rolerkostera (VIDEO)

U ZABAVNOM parku "Siks Flegs Over Džordžija" kod Atlante, dogodila se tragadija, kad je muškarac pao sa rolerkostera i poginuo! Ova mašina, po imenu "Golijat" u Džordžiji, dostiže brzinu od oko 113 kilometara na sat i visinu od približno 61 metar, a vožnja traje tri minuta i 30 sekundi.

Foto: Printskrin Jutjub/ 11Alive

Nekoliko ljudi je povređeno u incidentu na "Golijat-u", a očevici su za lokalnu TV rekli da su videli muškarca kako se stropoštava i njegov pad, zabeležen je na fotografiji snimljenoj tokom vožnje, preneo je Si-En-En. Ostali putnici su evakuisani, uz pomoć obezbeđenja pošto se rolerkoster zaustavio na uzvišenju, a obezbeđenje je usmeravalo posetioce dalje od "paklene mašine".

Park je posle tragedije zatvoren, a slične vožnje u drugim zabavnim parkovima kompanije "Siks Flegs" širom SAD, privremeno su, iz predostrožnosti, prekinute.

Nesreća se dogodila manje od dve nedelje pošto je zabavni park "Siks Flegs Medžik Mauntin" u Kaliforniji najavio trajno zatvaranje rolerkostera "Iks 2", posle istrage Si-En-Ena o istoriji povreda i smrtnih slučajeva povezanih sa vožnjom. Otkriveno je, naime, više od deset izveštaja o teškim povredama i hospitalizacijama, uključujući najmanje dva smrtna slučaja.

Kompanija "Siks Flegs" spojila se sa operaterom zabavnih parkova "Sidar Fers" 2024. godine i postala najveći operater zabavnih parkova u Americi.