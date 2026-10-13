RUSKE oružane snage su napale skladište u Kijevskoj oblasti gde su bili smešteni ukrajinski dronovi za napad.

MOD Rusije

Ruske vojske su napale logističko skladište sa dronovima u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

„Kao rezultat napada u Kijevskoj oblasti, oštećeno je logističko skladište u Mikuličima, koje se koristi za skladištenje bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine “, navodi se u tekstu.

Pored toga, među napadnutim metama bio je i brod u estuaru Buga, koji je dostavljao teret dvostruke namene u luku Nikolajev.

Ruske oružane snage su sinoć napale fabriku kompanije Pulp Mill Printing u Kijevu, gde su se proizvodile rakete i dronovi, kao i depo Darnica, gde je popravljan voz koji se koristio za prevoz tereta ukrajinskih oružanih snaga.

Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da vojska cilja infrastrukturu kako bi smanjila vojni i ekonomski potencijal neprijatelja.

Pritom vojnici koriste dronove za napad i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu širom ukrajinske teritorije.

(Ria novosti)