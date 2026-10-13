RUSI OTKRILI ŠTA SU GAĐALI U UKRAJINI: Oglasilo se Ministarstvo odbrane
RUSKE oružane snage su napale skladište u Kijevskoj oblasti gde su bili smešteni ukrajinski dronovi za napad.
Ruske vojske su napale logističko skladište sa dronovima u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
„Kao rezultat napada u Kijevskoj oblasti, oštećeno je logističko skladište u Mikuličima, koje se koristi za skladištenje bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine “, navodi se u tekstu.
Pored toga, među napadnutim metama bio je i brod u estuaru Buga, koji je dostavljao teret dvostruke namene u luku Nikolajev.
Ruske oružane snage su sinoć napale fabriku kompanije Pulp Mill Printing u Kijevu, gde su se proizvodile rakete i dronovi, kao i depo Darnica, gde je popravljan voz koji se koristio za prevoz tereta ukrajinskih oružanih snaga.
Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da vojska cilja infrastrukturu kako bi smanjila vojni i ekonomski potencijal neprijatelja.
Pritom vojnici koriste dronove za napad i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu širom ukrajinske teritorije.
(Ria novosti)
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