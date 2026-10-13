Svet

PRIVOĐENJA U BELGIJI ZBOG NEREDA NA PROTESTIMA: Prednjačili maloletnici

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Deset osoba je privedeno je u Belgiji posle velikih manifestacija koje su održane dan ranije.

ПРИВОЂЕЊА У БЕЛГИЈИ ЗБОГ НЕРЕДА НА ПРОТЕСТИМА: Предњачили малолетници

Foto: Werner Lerooy / imago stock&people / Profimedia

Među uhapšenima je samo jedna punoletna osoba.

Na marginama sindikalne protestne akcije i štrajka zaposlenih u javnom sektoru, održanih u znak protivljenja planiranim merama štednje belgijske vlade, mladi su gađali policiju kamenicama i pirotehničkim sredstvima. Zapaljeni su automobil, skuter, ulični mobilijar.

Protestne aktivnosti u obrazovanju se nastavljaju. Sindikati prosvetnih radnika produžili su štrajk do kraja sedmice.

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