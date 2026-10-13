UČENICI PONOVO NA ULICAMA: Neredi posle mirnih demonstracija

Nastavljaju se protesti učenika srednjih škola u Francuskoj, kojima su se sada pridružili i studenti i sindikati.

Foto: Goran Čvorović

U utorak se održava peti po redu nacionalni dan protesta učenika. I ovoga puta došlo je do nereda, na kraju mirnih okupljanja.

U Nantu su učesnici manifestacija prkosili policiji, dok su čuvari reda bacali suzavce i neletalne granate za razbijanje obruča. Hiljade učesnika prethodno su mirno demonstrirale.

Suzavca je bilo i u Strazburu. Gusti dim prekrio je centralne gradske ulice. Maskirani buntovnici postavljali su barikade od kontejnera i gađali čuvare reda. Bilo je i paljevina. Šteta je pričinjena i u Lionu. U Vilurbenu su oštećeni bankarska ispostava i benzinska pumpa.

Đaci su izašli na ulice i u Lilu, Marselju, Renu i drugim gradovima.