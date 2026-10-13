Svet

IZVEŠTAJ AMERIČKOG KONGRESA ŠOKIRAO SVET: Iran zbrisao i oštetio preko 80 američkih letelica! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 16:00

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IZVEŠTAJ Kongresne službe za istraživanje (CRS) SAD identifikovao je najmanje 81 američku vojnu letelicu za koju se navodi da je izgubljena ili oštećena tokom ratnih dejstava protiv Irana, predvođenih SAD, od 28. februara.

ИЗВЕШТАЈ АМЕРИЧКОГ КОНГРЕСА ШОКИРАО СВЕТ: Иран збрисао и оштетио преко 80 америчких летелица! (ВИДЕО)

Foto printskrin IKS/@JEGSpro

Ovaj broj uključuje 12 lovaca F-15E Strike Eagle, sedam aviona-cisterni KC-135 Stratotanker i najmanje 45 dronova MQ-9 Reaper. Izveštaj se oslanja na medijske navode, izjave Ministarstva odbrane i Centralne komande SAD (CENTCOM), kao i na nalaze koje je objavio generalni inspektor Pentagona. On pruža detaljniji pregled štete koju je pretrpela američka avijacija tokom sukoba, iako CRS napominje da su navedeni podaci podložni izmenama i da su se neke oštećene letelice možda već vratile u upotrebu.

U izveštaju se ističe da bi neizvesnosti u vezi sa poverljivim incidentima, tekućim vojnim operacijama i utvrđivanjem uzroka pojedinačnih gubitaka mogle uticati na konačnu brojku. Ranija verzija izveštaja, objavljena u maju, navodila je 42 letelice; porast broja je posledica uključivanja dodatnih incidenata i novih informacija, a ne nužno gubitaka nastalih isključivo nakon te prethodne procene. U izveštaju je navedeno 12 letelica tipa F-15E Strike Eagle. Tri su uništene iznad Kuvajta 2. marta, pri čemu su, prema izveštajima, iračke milicije oborile letelice, dok su američki izveštaji prvobitno ukazivali na to da su kuvajtski PVO sistem „Patriot”, a zatim i kuvajtski avion F-18, bili odgovorni u okviru incidenta „prijateljske vatre”. Još jedna letelica oborena je iznad Irana 5. aprila. Preostalih osam pretrpelo je oštećenja tokom iranskog napada na vazduhoplovnu bazu „Muvafak Salti” u Jordanu, izvedenog 9. i 10. septembra.
Američke letelice pretrpele su najveću stopu borbenih gubitaka nakon obaranja lovca dugog doleta F-15E Strike Eagle Američkog ratnog vazduhoplovstva iznad iranske teritorije početkom aprila. Napori SAD da spasu dva pilota koja su se katapultirala i spustila padobranom na teritoriju Irana rezultirali su gubitkom još devet američkih i jedne izraelske letelice.

Foto printskrin/IDF/us navy/Tanjug/AP/KCNA

Među njima su se nalazili avioni HC-130J Combat King II za podršku operacijama izvlačenja ljudstva, borbeni helikopteri za spasavanje HH-60W, transportni helikopteri UH-60 Black Hawk, jurišni avion A-10 i bespilotna letelica MQ-9. Pre toga, iranska protivvazduhoplovna odbrana je 19. marta zabeležila prvi potvrđeni pogodak raketom na leteći lovac pete generacije – američki F-35A – pri čemu je avion pretrpeo oštećenja koja su pilotu nanela povrede od gelera. Ostaje nejasno da li je avion klasifikovan kao oštećen ili uništen.

Bespilotne letelice čine najveći udeo u ukupnom broju. Izveštaj Službe za istraživanje Kongresa (CRS) navodi najmanje 45 bespilotnih letelica MQ-9 Reaper, tri bespilotne letelice MQ-1 i jednu MQ-4C Triton. Prema nekim procenama, Triton je najskuplja uništena letelica, s obzirom na to da cena jednog primerka premašuje 200 miliona dolara. Velik broj izgubljenih bespilotnih letelica odražava njihovu široku primenu u misijama nadzora i borbenim operacijama, uključujući i one visokog rizika u kojima se koristi model MQ-9. Izuzetno visoka stopa gubitaka koju je pretrpela ova flota pokrenula je ozbiljna pitanja o sposobnosti Oružanih snaga SAD da održe ratne napore visokog intenziteta. Uprkos značajnim troškovima vezanim za oštećene i uništene letelice, drugi segmenti ratnih napora zahtevali su daleko veća ulaganja, a posebno se izdvajaju troškovi zamene utrošenih projektila, uključujući presretače za borbu protiv balističkih raketa, kao i krstareće i balističke rakete.

(militarywatchmagazine.com)

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