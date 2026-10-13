IZVEŠTAJ AMERIČKOG KONGRESA ŠOKIRAO SVET: Iran zbrisao i oštetio preko 80 američkih letelica! (VIDEO)

IZVEŠTAJ Kongresne službe za istraživanje (CRS) SAD identifikovao je najmanje 81 američku vojnu letelicu za koju se navodi da je izgubljena ili oštećena tokom ratnih dejstava protiv Irana, predvođenih SAD, od 28. februara.

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Ovaj broj uključuje 12 lovaca F-15E Strike Eagle, sedam aviona-cisterni KC-135 Stratotanker i najmanje 45 dronova MQ-9 Reaper. Izveštaj se oslanja na medijske navode, izjave Ministarstva odbrane i Centralne komande SAD (CENTCOM), kao i na nalaze koje je objavio generalni inspektor Pentagona. On pruža detaljniji pregled štete koju je pretrpela američka avijacija tokom sukoba, iako CRS napominje da su navedeni podaci podložni izmenama i da su se neke oštećene letelice možda već vratile u upotrebu.



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Među njima su se nalazili avioni HC-130J Combat King II za podršku operacijama izvlačenja ljudstva, borbeni helikopteri za spasavanje HH-60W, transportni helikopteri UH-60 Black Hawk, jurišni avion A-10 i bespilotna letelica MQ-9. Pre toga, iranska protivvazduhoplovna odbrana je 19. marta zabeležila prvi potvrđeni pogodak raketom na leteći lovac pete generacije – američki F-35A – pri čemu je avion pretrpeo oštećenja koja su pilotu nanela povrede od gelera. Ostaje nejasno da li je avion klasifikovan kao oštećen ili uništen.



(militarywatchmagazine.com)

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