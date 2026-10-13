DRAMA U NEMAČKOJ: Hitna obustava letova na aerodromu, proglašena vanredna situacija
AERODROM u Nirnbergu obustavio je sav saobraćaj zbog vanredne situacije. Svi dolazni i odlazni letovi su otkazani do daljnjeg, navodi se u saopštenju na zvaničnom veb-sajtu aerodroma.
U kratkom saopštenju se ne navode konkretni razlozi za obustavu saobraćaja. Aerodrom je samo rekao da će uskoro objaviti više informacija.
Policija je saopštila da se veruje da je došlo do vanrednog stanja u avionu, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena, objavio je Bild.
Portparol u početku nije mogao da kaže koliko je policajaca bilo na licu mesta.
Policijska operacija je pokrenuta neposredno pre nego što je avion sa grčkog ostrva Krf trebalo da sleti oko 12:15 časova. Podaci Flightradar24 pokazuju da je let XR456 kompanije Corendon Airlines bezbedno sleteo u 12:16 časova.
Portparol aerodroma potvrdio je da aerodrom ostaje zatvoren do daljnjeg i da je policijska operacija u toku.
"Jurofajteri" pratili avion iz Grčke?
Dodao je da je avion iz Grčke pre sletanja praćen borbenim avionima Jurofajter. Na zvaničnom veb-sajtu aerodroma takođe se navodi: „Zbog vanredne situacije na brodu, vazdušni saobraćaj je trenutno obustavljen“.
Saobraćaj na aerodromu u Nirnbergu bio je poremećen u noći utorka, kada se posumnjalo na prisustvo drona.
Prema policijskim navodima, tri pilota, nezavisno jedan od drugog, prijavila su da su videli neidentifikovani leteći objekat tokom poletanja ili sletanja.
Objekat je viđen između 2 i 4 sata ujutru. Granična policija je odmah pokrenula potragu, u kojoj je učestvovao i policijski helikopter, ali pretraga područja nije dala rezultate.
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