SEVERNOATLANSKI savez je prešao na plan za stihijsko nabavljanje oružja, navodi se u izveštaju koji je pripremila ruska neprofitna fondacija "Roskongres", "Razmere i pristupačnost: Novi pristup militarizaciji NATO-a i njegovih saveznika".

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- Analiza planova za nabavku oružja SAD i međunarodne izložbe 'Eurosatori 2026' u Parizu otkriva znake predstojećeg sloma uspostavljene vojno-tehničke strategije zemalja NATO-a - navodi se u dokumentu, koji je dobila RIA Novosti.

Autori izveštaja su objasnili da se umesto pojedinačnog, skupog i visokotehnološkog oružja, blok fokusira pojednostavljivanje svih komponenti. To takođe uključuje upotrebu civilnih tehnologija i proizvoda dvostruke namene.

- Ovaj pristup ne samo da smanjuje troškove finalnog proizvoda i skraćuje vreme njegove proizvodnje, već, što je još važnije, omogućava brzo uvećavanje obima proizvodnje. Na duži rok, ovo dovodi do stihijskog zasićenja trupa ofanzivnim oružjem dugog dometa kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja - objasnila je fondacija.

Proširenje arsenala oružja dugog dometa zahteva povećanje broja nosača i lansirnih platformi, dok se nabavka skupih lovaca, bombardera, razarača sa vođenim raketama, fregata i konvencionalnih lansirnih sistema uglavnom odlazi na drugi plan, dodaje se u izveštaju.

- Sjedinjene Države, kao i njihovi saveznici u Evropi i Aziji, postepeno prelaze na strategiju asimetričnog ratovanja. Istorijski gledano, upotreba takvih metoda karakteristična je za mnogo slabiju stranu u sukobu. Međutim, kada je sprovode države članice NATO-a i njihovi partneri, ova strategija se razvija u alat za agresivno i ekonomski efikasno jačanje vojne moći - navodi se u dokumentu.

Konverzija određenog dela vojno-transportnih i protivpodmorničkih aviona u nosače raketa, zajedno sa kontejnerizacijom pristupačnih i široko dostupnih raketnih sistema dugog dometa, značajno će poboljšati udarni potencijal zemalja članica NATO-a i njihovih saveznika, objasnili su u "Roskongresu".

Na primer, kako navode, do 2035. godine, kombinovani arsenal univerzalnih lansirnih cevi na japanskim i južnokorejskim razaračima, prilagođenih za lansiranje krstarećih raketa dugog dometa, skoro će se učetvorostručiti – na 2.800 jedinica, u odnosu na 744 krajem 2025. godine.

Istovremeno, japanske i australijske fregate se transformišu u udarne platforme. Do 2036. godine, broj njihovih univerzalnih lansirnih cevi prilagođenih za lansiranje raketa dugog dometa povećaće se sa nule na 736 jedinica, a ovaj rast će biti vođen masovnom izgradnjom 23 napredne fregate sledeće generacije, navodi se u izveštaju.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute je ranije izjavio da blok ne vidi znake da Rusija priprema napad, ali smatra da evropske zemlje treba da budu spremne za neku vrstu dugoročne "hibridne pretnje".

Predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta izjavio da Moskva ne namerava da započne sukob sa alijansom, ali zapadni političari redovno zastrašuju javnost izmišljenom ruskom pretnjom kako bi odvukli pažnju od domaćih problema.

(RT Balkan)