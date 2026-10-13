EVO KOLIKO ĆE IZNOSITI BORAVIPNE TAKSE: Od 15. oktobra u turističkim mestima u Srbiji koštaće ovoliko
OD četvrtka 15. oktobra, boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta.
Kako je objavljeno u Službenom glasniku, za turistička mesta prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, a najniži 190 dinara, dok će za turistička mesta druge kategorije najviši iznos boravišne takse biti 200 dinara, a najniži 150 dinara.
Za turistička mesta treće kategorije, najviši iznos boravišne takse biće 170 dinara, a najniži 110 dinara.
Boravišna taksa od15. oktobra za turistička mesta četvrte kategorije biće najviše 140 dinara, a najniži iznos iznosiće 90 dinara.
U Beogradu na osnovu odluke koju je usvojila Skupština grada početkom oktobra, iznos ove lokalne naknade od 15. oktobra povećava se sa dosadašnjih 160 na 240 dinara po danu boravka.
(Tanjug)
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