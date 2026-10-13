Turizam

EVO KOLIKO ĆE IZNOSITI BORAVIPNE TAKSE: Od 15. oktobra u turističkim mestima u Srbiji koštaće ovoliko

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 16:27

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OD četvrtka 15. oktobra, boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta.

ЕВО КОЛИКО ЋЕ ИЗНОСИТИ БОРАВИПНЕ ТАКСЕ: Од 15. октобра у туристичким местима у Србији коштаће оволико

Foto: J.Stojković

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, za turistička mesta prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, a najniži 190 dinara, dok će za turistička mesta druge kategorije najviši iznos boravišne takse biti 200 dinara, a najniži 150 dinara.

Za turistička mesta treće kategorije, najviši iznos boravišne takse biće 170 dinara, a najniži 110 dinara.

Boravišna taksa od15. oktobra za turistička mesta četvrte kategorije biće najviše 140 dinara, a najniži iznos iznosiće 90 dinara.

U Beogradu na osnovu odluke koju je usvojila Skupština grada početkom oktobra, iznos ove lokalne naknade od 15. oktobra povećava se sa dosadašnjih 160 na 240 dinara po danu boravka.

(Tanjug)

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